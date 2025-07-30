靜待關稅掀牌！台幣走勢震盪、小貶1.4分，暫收29.72元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕8月1日對等關稅大限進入到數，市場聚焦美中貿易談判，並靜待台灣產品輸美稅率揭曉。新台幣兌美元匯率昨日貶破29.7元價位後，今早在29.7元附近上下整理，中午暫時收在29.72元、貶值1.4分，台北外匯經紀公司成交量5.79億美元。

台股今早在台積電回神下重振雄風，目前大漲逾200點，完全回收昨日的跌幅。新台幣匯價走勢轉趨震盪，早盤以29.68元、升值2.6分開出，一度反彈至29.655元，隨後又回落至29.725元。

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美中在瑞典結束為期兩天會談，並未取得實質突破的內容，外電報導，雙方對於美中90天休兵期延長有共識，但仍要美國總統川普點頭，目前市場正屏息等待更多消息發佈，並關注聯準會動向。

美中談判沒有實質進展、川普又威脅俄羅斯停火否則加關稅，美元指數一度衝高至99，但隨後回落至98附近整理，主要亞幣轉而走升，日圓兌美元匯率突破148、重返147價位，韓元升幅逾0.4%。

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