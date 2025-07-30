越南股市週二「閃崩」 ! 1小時成交158億元「2因素」點火

越南股市29日盤中創高後，突然急轉直下出現閃崩。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南股市昨（29日）經歷了一場突如其來的「閃崩」，胡志明指數（VN Index）和越南VN30指數雙雙暴跌超過4%，盤中1小時成交量達14兆越南盾（約新台幣158.4億元），導致交易所系統當機，不少應用程式在操作時出現「卡頓」、響應緩慢或連接錯誤等現象。

分析人士指出，導致越南股市大跌的主要原因，一是外國投資者的猛烈拋售，二是市場的高估值。

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越南媒體指出，在胡志明指數創新高的前一天（28日），銀行和證券部門需求最為旺盛，一系列中小型房地產板塊交易量也火熱，拉動越南股市指數收盤上漲逾26點，創下近1560點的新高，整個市場的流動性超過50兆越南盾（約新台幣566億元）。

越南胡志明指數29日早盤一度創下歷史新高，最高達到1566.74點，之後市場卻急轉直下，在恐慌氣氛蔓延下，包括證券、銀行和房地產族群成為重災區、多檔個股跌幅超過6%。

胡志明指數29日盤中一度重挫4.3%，收盤跌幅仍達4.11%、報1493.41點；越南VN30指數亦暴跌4.38%、報1621.29點。以當日早盤交易數據顯示，外國投資者淨拋售額超過9390億越南盾（約新台幣10.6億元），拋售主要集中在近期對越南股指起到重要支撐作用的大型股票。

分析師指出，在這次大跌之前，越南股市的表現非常亮眼。越南胡志明指數在此前的16個交易日中，共有14天上漲，29日早盤的高點與今年4月初因美國關稅政策衝擊而創下的低點相比，累計漲幅高達45.9%。

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