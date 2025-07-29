越南榴槤出口中國雪崩後 「這兩國」磨刀霍霍卡位戰

中國對榴槤的需求激增，引爆越南、馬來西亞和印尼等東南亞各國競相出口。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國對榴槤的需求激增，引爆越南、馬來西亞和印尼等東南亞各國競相出口。根據《曼谷郵報》報導，榴槤可望在今年的中國國際進口博覽會（CIIE）上扮演重要角色。

近年來，中國對榴槤的需求激增，尤其是在年輕消費者群體中。2024年，中國進口榴槤約156萬噸，總值69.9億美元，創歷史新高。中國佔全球榴槤出口的95%，主要來自泰國、越南和馬來西亞。

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中國貿易商表示，對榴槤、鳳梨和椰子等進口水果的興趣依然持續 。佳沃鑫榮懋中國區市場副總監郭敏（音譯）表示，在7月25日中國進博會舉辦的「對接會」之後，馬來西亞新鮮榴槤在中國消費者中仍然需求旺盛。

郭敏在接受採訪時表示，「成長勢頭依然強勁，我們預計下個月水果需求將激增，並補充說，馬來西亞榴蓮是進口水果中最受消費者追捧。我們已經做好物流和倉儲安排，以便更好地服務市場。」

中國市場去年才向馬來西亞新鮮榴槤開放，但根據馬來西亞農業和食品安全部的數據，中國已佔據相當大的市場份額。2024年8月至12月期間，中國榴槤出口額達約5580萬美元。今年前4個月，這數字成長了十倍。

隨著榴槤直接出口到中國的預期，印尼將有機會迎頭趕上，在競爭中脫穎而出。

印尼預計將於今年稍晚達成一項貿易協議，將整顆榴槤出口到中國。目前，印尼僅向中國出口榴槤醬，但生產過程比榴槤本身更複雜，利潤也更低。

榴蓮在中國已擁有大量消費族群，東南亞農民和投資者正在擴大種植規模，期待這項具有里程碑意義的協議能為印尼榴槤開闢一個利潤豐厚的新市場。

冷凍榴槤也經泰國轉口至中國，這大大降低印尼種植者的潛在利潤。印尼與中國即將簽署的貿易協定，將縮短運輸時間和降低運輸成本，並建立通往中國這項利潤最豐厚市場的直接供應鏈。

至於越南榴槤，今年以來對中國的出口中國受挫，原因是中國加強檢疫，加上新競爭對手寮國、印尼陸續搶進中國市場，使得越南榴槤價格暴跌至去年的三分之一，在中國的市占也逐漸流失。

越南業者表示，中國的檢疫標準日益嚴格，尤其重金屬及工業染料「金胺O」（一種二芳基甲烷螢光染料）的殘留問題。逐批檢疫之下，越南北部各口岸的榴槤貨櫃等待通關時間長達一週，影響到榴槤品質。





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