保險業1.63兆資金活水 投資上限鬆綁

金管會研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，壽險業投資總額上限將從現行10%提升至15%，根據推算，最多可增加1.63兆元資金活水。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕配合「兆元投資國家發展方案」及「亞洲資產管理中心計畫」之推動措施，金管會研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，壽險業投資總額上限將從現行10%提升至15%，根據推算，最多可增加1.63兆元資金活水，可望扮演經濟的大補丸，最快今年10月底前上路。

保險局表示，為引導鼓勵保險業資金辦理公共及社會福利事業投資，本次修法擴大保險業可投資範圍、調整具獨立性之董事法制作業、放寬逕為辦理投資適用之門檻金額及簡化相關行政作業，並增訂已核准投資案之續後管理機制。本辦法現行條文共計12條，本次共修正8條。

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保險局副局長蔡火炎指出，壽險業目前投資包括三大部分，包括「專案運用、公共建設及社會福利事業」，為協助政府加速興建社會所需建設，這次規劃擴大保險業資金辦理專案運用的範圍，專案類別下新增可投資「政府核定的基礎建設」；另外，基礎建設的範圍，比起公共建設更廣，國發會還在討論基礎建設之定義與如何認定。

此外，目前保險業投資專案、公建與社福事業的上限為保險業資金的10%，這次修法提高到15%；對此，蔡火炎指出，新增1.63兆元可投入公共建設，不過，保險業後續實際增加投資，要看是否有合適案源。

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