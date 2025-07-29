晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

保險業1.63兆資金活水 投資上限鬆綁

2025/07/29 21:42

金管會研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，壽險業投資總額上限將從現行10%提升至15%，根據推算，最多可增加1.63兆元資金活水。（記者王孟倫攝）金管會研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，壽險業投資總額上限將從現行10%提升至15%，根據推算，最多可增加1.63兆元資金活水。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕配合「兆元投資國家發展方案」及「亞洲資產管理中心計畫」之推動措施，金管會研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，壽險業投資總額上限將從現行10%提升至15%，根據推算，最多可增加1.63兆元資金活水，可望扮演經濟的大補丸，最快今年10月底前上路。

保險局表示，為引導鼓勵保險業資金辦理公共及社會福利事業投資，本次修法擴大保險業可投資範圍、調整具獨立性之董事法制作業、放寬逕為辦理投資適用之門檻金額及簡化相關行政作業，並增訂已核准投資案之續後管理機制。本辦法現行條文共計12條，本次共修正8條。

保險局副局長蔡火炎指出，壽險業目前投資包括三大部分，包括「專案運用、公共建設及社會福利事業」，為協助政府加速興建社會所需建設，這次規劃擴大保險業資金辦理專案運用的範圍，專案類別下新增可投資「政府核定的基礎建設」；另外，基礎建設的範圍，比起公共建設更廣，國發會還在討論基礎建設之定義與如何認定。

此外，目前保險業投資專案、公建與社福事業的上限為保險業資金的10%，這次修法提高到15%；對此，蔡火炎指出，新增1.63兆元可投入公共建設，不過，保險業後續實際增加投資，要看是否有合適案源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財