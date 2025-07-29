台灣也適用？日媒：美對歐半導體徵15％關稅 日本稅率料相同

日本《每日新聞》報導， 美國對歐盟半導體和藥品將徵收15%的關稅。預估日本半導體和藥品也將適用和歐盟相同的稅率。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國政府即將公布半導體和藥品關稅。而根據日本《每日新聞》報導， 美國對日本半導體和藥品關稅預估為15%，將與汽車關稅相同。

報導說，美國和日本在7月23日達成貿易協議，美國對日本的對等關稅、汽車關稅都降至15%。日本官員7月29日透露，美國對日本半導體和藥品的關稅也將設定為15%。

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美國將在8月公布對進口半導體和藥品徵收關稅，認為這些產品從經濟安全角度來看非常重要。而美日貿易協議規定，如果對半導體和藥品徵收關稅，「日本將不會受到低於其他國家的待遇」，儘管並未明確具體的關稅稅率。

美國白宮7月28日公布了與歐盟的關稅協議內容，其中，美國對歐盟半導體和藥品等產品將徵收15%的關稅。預估日本半導體和藥品也將適用和歐盟相同的稅率。

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