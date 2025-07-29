晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

白宮承諾對歐15％關稅 涵蓋製藥和半導體

2025/07/29 21:03

白宮表示，作為川普總統建立平衡貿易戰略的一部分，歐盟將向美國支付15%的關稅，其中包括汽車及汽車零件、藥品和半導體。（取自愛爾蘭時報）白宮表示，作為川普總統建立平衡貿易戰略的一部分，歐盟將向美國支付15%的關稅，其中包括汽車及汽車零件、藥品和半導體。（取自愛爾蘭時報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲愛爾蘭時報26日報導，美國白宮已確認，在週日與歐盟達成的貿易協議中，15%的關稅稅率將涵蓋藥品和半導體。這兩個產業是愛爾蘭出口的關鍵，佔去年愛爾蘭對美國出口總額720億歐元的大部分。

英國政府和歐盟委員會週一均表示，他們「明確理解」這些行業的關稅上限為15%。不過，仍有委員會高層人士表示，美國總統川普政府已向其談判團隊就此作出承諾，但由於川普的不可預測性，仍存在一些擔憂。

然而，白宮發布的一份「事實說明書」中有一行字指出，15%的關稅稅率將適用於藥品和半導體，儘管措辭暗示關稅將由歐盟支付，但實際上將由美國公司或消費者承擔。

白宮表示：作為川普總統建立平衡貿易戰略的一部分，歐盟將向美國支付15%的關稅，其中包括汽車及汽車零件、藥品和半導體。

歐盟委員會貿易發言人奧洛夫·吉爾指出，該框架協議實際上是一項政治承諾，而不是具有法律約束力的文件。他說，歐洲和白宮目前正在起草一份聯合聲明，該聲明將被視為一項原則性協議，為歐盟提供未來發展的政治路線圖。

他在RTÉ廣播一台上表示：雙方目前正在努力簽署相關細節。我們希望能在美國設定的8月1日最後期限之前完成簽署。他說，到那時，歐盟將能夠「非常清楚地」說明下一步的行動，並將利用聯合聲明作為「一個平台，研究我們可以降低關稅的其他領域」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財