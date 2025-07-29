白宮承諾對歐15％關稅 涵蓋製藥和半導體

白宮表示，作為川普總統建立平衡貿易戰略的一部分，歐盟將向美國支付15%的關稅，其中包括汽車及汽車零件、藥品和半導體。（取自愛爾蘭時報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲愛爾蘭時報26日報導，美國白宮已確認，在週日與歐盟達成的貿易協議中，15%的關稅稅率將涵蓋藥品和半導體。這兩個產業是愛爾蘭出口的關鍵，佔去年愛爾蘭對美國出口總額720億歐元的大部分。

英國政府和歐盟委員會週一均表示，他們「明確理解」這些行業的關稅上限為15%。不過，仍有委員會高層人士表示，美國總統川普政府已向其談判團隊就此作出承諾，但由於川普的不可預測性，仍存在一些擔憂。

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然而，白宮發布的一份「事實說明書」中有一行字指出，15%的關稅稅率將適用於藥品和半導體，儘管措辭暗示關稅將由歐盟支付，但實際上將由美國公司或消費者承擔。

白宮表示：作為川普總統建立平衡貿易戰略的一部分，歐盟將向美國支付15%的關稅，其中包括汽車及汽車零件、藥品和半導體。

歐盟委員會貿易發言人奧洛夫·吉爾指出，該框架協議實際上是一項政治承諾，而不是具有法律約束力的文件。他說，歐洲和白宮目前正在起草一份聯合聲明，該聲明將被視為一項原則性協議，為歐盟提供未來發展的政治路線圖。

他在RTÉ廣播一台上表示：雙方目前正在努力簽署相關細節。我們希望能在美國設定的8月1日最後期限之前完成簽署。他說，到那時，歐盟將能夠「非常清楚地」說明下一步的行動，並將利用聯合聲明作為「一個平台，研究我們可以降低關稅的其他領域」。

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