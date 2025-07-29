大魯閣拓美國運動市場 亞利桑那州鳳凰城展店

大魯閣亞利桑那州鳳凰城梅薩（MESA）店。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣進軍美國的第二家棒壘球打擊中心Taroko Batting Center，亞利桑那州鳳凰城梅薩（MESA）店，於7月25日正式開幕，坐擁500坪，這座綜合運動娛樂場館，結合了棒壘球打擊球道、投球機、AI互動打擊和餐飲服務。

鳳凰城是美國亞利桑那州的首府，人口超過500萬，為美國第5大城，不但是「MLB大聯盟-亞利桑那響尾蛇隊」的主場城市，也是15支MLB大聯盟球隊的春訓基地，還有秋季聯盟新秀賽事，棒球文化濃厚。大魯閣當天特別邀請梅薩市長Mark Freeman擔任開幕開球嘉賓，也吸引許多球迷來館體驗。

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大魯閣表示，瞄準美國的運動娛樂商機，美國首店－德州休士頓Katy店今年3月正式開幕，獲得當地消費者的歡迎，營收持續成長。接下來第3家店，是同樣位於鳳凰城的錢德勒（Chandler）店，目前進入最後裝機階段，也將於9月初開幕。

為深化在美國當地的品牌影響力，大魯閣宣布贊助今年9月20日舉行的「MLB亞利桑那響尾蛇-台灣日」，協力將台灣獨特的棒球文化體驗推向國際舞台。大鳳凰城台美商會會長黃錫珩表示，許多台裔家庭聽聞大魯閣將進駐鳳凰城，紛紛主動向美國友人分享在台彎打擊場的青春記憶，「這不只是娛樂據點，更是文化輸出的重要平台。」

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