2025《財富》世界500強出爐！台積電、鴻海、廣達上榜

2025《財富》世界500強，鴻海位居28名。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新2024年《財富》世界500強企業排行榜出爐，上榜企業去年營業收入約41.7兆美元，按年增長約1.8%，超過全球GDP的三分一，美國零售商龍頭沃爾瑪（Walmart）連續第12年穩坐榜首，而台灣企業位列榜單的鴻海位居28名、台積電位居126名、廣達位列348名。

外媒報導指出，2024年，這些企業也創下了史上第二高的獲利記錄，總營收達2.98兆美元，較前一年成長0.4%。今年2至10名分別為亞馬遜、中國國家電網、沙烏地阿美、中國石油天然氣集團、中國石化集團、聯合健康集團、蘋果、CVS健康及波克夏。

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但在榜單中段，全球科技企業表現亮眼、排名大幅躍升，其中社群媒體巨頭Meta Platforms一口氣上升25名至第41名，AI晶片製造商輝達（NVIDIA）狂飆156名至第66名，中國電動車巨頭比亞迪（BYD）也躍升52名，排名第91。

去年，七巨頭的總營收2兆美元和利潤4840億美元都創下紀錄。亞馬遜（第2名）、蘋果（第8名）、Alphabet（第13名）、微軟（第22名）、Meta Platforms（第41名）、輝達（第66名）和特斯拉（第106名）。

今年500強榜上的台灣公司則有3家企業，分別為鴻海第28名、台積電第126名、廣達第348名。

美國今年共計138家公司上榜，比上一年減少1家，大公司數量繼續位居各國之首，中國上榜公司數量僅次於美國。

榜單中，金融業持續佔據榜單主導地位，共有121家公司位居榜首，其次是能源（79家）、汽車及零件（35家）、科技（34家）和醫療保健（33家），這些行業合計佔上榜公司的60%，並貢獻了總收入的66%。

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