台灣13家紡織廠揮軍紐約登展 創造8911萬元商機

紡拓會預估，此次台廠揮軍紐約登展，後續商機規模上看300萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為協助台灣紡織業者搶攻美國市場商機，已組織國內13家業者搭機前往參加「2025紐約夏季成衣布料及輔料展覽會」，經過現場調查，此次造訪台灣展區的國際買主約300人次，預估現場接單金額約20萬美元（約新台幣594.12萬元），後續商機規模更進一步上看300萬美元（約新台幣8911萬元）。

紡拓會統計，本次展會共有13家廠商參展，包括帛諦、伍紡、中統、逸祥、年德、毅荃、富豐、晶安、力強、倍麗刺繡、陞紡、中國今一、詮潁等企業，展出台灣紡織業者所研發的創新產品，如流行性布料、機能性布料、刺繡、蕾絲等副料以及成衣和配件等商品，突顯我國在創新紡織品的優質實力。

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根據主辦單位統計，本屆展會共匯聚來自台灣、美國、韓國、越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、土耳其、中國等26國，計有423家廠商參展，吸引逾5500位專業買主入場採購。除了美國之外，更吸引來自加拿大、墨西哥及中南美洲等地區買主參觀洽談，現場出現眾多國際知名品牌採購代表。

紡拓會觀察，本次展會聚焦全球供應鏈重組與永續發展趨勢，各個展區全面升級由紐約趨勢機構 DONEGER TOBE 規劃的「Trend Showcase」以四大主題引領設計方向；全新設立的「Next-Gen Innovation Hub」展示高性能與環保新材料、替代纖維等創新方案；首度推出的「Deadstock專區」推廣循環設計與升級再造，回應北美市場對永續時尚的需求。

此外，此次展覽會中舉辦「Exhibitor Pitch」與「Textile Talks」，探討技術應用、採購策略及美中貿易戰後供應鏈變化。而為加強國際交流效益，主辦單位強化線上行銷與智能媒合平台，協助參展商提升洽談效率、擴大曝光。多家台廠表示，相關受邀買主皆如期到場，洽談熱絡，展出成果正向，展現台灣紡織及成衣產業在品質、技術與永續整合上的競爭力。

作為北美地區最具規模與影響力的成衣及紡織專業展會，紡拓會強調，本次展覽是連結全球品牌、設計師、成衣製造商與布料供應商的重要平台。不僅掌握全球市場脈動，也有效促成台灣業者與北美、中南美洲買主的商機對接，成為拓展外銷的重要橋樑。未來將持續組團參加2026年1月20日至22日舉辦的「2026紐約冬季成衣布料及輔料展覽會」。

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