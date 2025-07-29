晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣13家紡織廠揮軍紐約登展 創造8911萬元商機

2025/07/29 19:30

紡拓會預估，此次台廠揮軍紐約登展，後續商機規模上看300萬美元。（紡拓會提供）紡拓會預估，此次台廠揮軍紐約登展，後續商機規模上看300萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為協助台灣紡織業者搶攻美國市場商機，已組織國內13家業者搭機前往參加「2025紐約夏季成衣布料及輔料展覽會」，經過現場調查，此次造訪台灣展區的國際買主約300人次，預估現場接單金額約20萬美元（約新台幣594.12萬元），後續商機規模更進一步上看300萬美元（約新台幣8911萬元）。

紡拓會統計，本次展會共有13家廠商參展，包括帛諦、伍紡、中統、逸祥、年德、毅荃、富豐、晶安、力強、倍麗刺繡、陞紡、中國今一、詮潁等企業，展出台灣紡織業者所研發的創新產品，如流行性布料、機能性布料、刺繡、蕾絲等副料以及成衣和配件等商品，突顯我國在創新紡織品的優質實力。

根據主辦單位統計，本屆展會共匯聚來自台灣、美國、韓國、越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、土耳其、中國等26國，計有423家廠商參展，吸引逾5500位專業買主入場採購。除了美國之外，更吸引來自加拿大、墨西哥及中南美洲等地區買主參觀洽談，現場出現眾多國際知名品牌採購代表。

紡拓會觀察，本次展會聚焦全球供應鏈重組與永續發展趨勢，各個展區全面升級由紐約趨勢機構 DONEGER TOBE 規劃的「Trend Showcase」以四大主題引領設計方向；全新設立的「Next-Gen Innovation Hub」展示高性能與環保新材料、替代纖維等創新方案；首度推出的「Deadstock專區」推廣循環設計與升級再造，回應北美市場對永續時尚的需求。

此外，此次展覽會中舉辦「Exhibitor Pitch」與「Textile Talks」，探討技術應用、採購策略及美中貿易戰後供應鏈變化。而為加強國際交流效益，主辦單位強化線上行銷與智能媒合平台，協助參展商提升洽談效率、擴大曝光。多家台廠表示，相關受邀買主皆如期到場，洽談熱絡，展出成果正向，展現台灣紡織及成衣產業在品質、技術與永續整合上的競爭力。

作為北美地區最具規模與影響力的成衣及紡織專業展會，紡拓會強調，本次展覽是連結全球品牌、設計師、成衣製造商與布料供應商的重要平台。不僅掌握全球市場脈動，也有效促成台灣業者與北美、中南美洲買主的商機對接，成為拓展外銷的重要橋樑。未來將持續組團參加2026年1月20日至22日舉辦的「2026紐約冬季成衣布料及輔料展覽會」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財