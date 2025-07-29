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第三季社宅共釋出1563戶 首納基層警消

2025/07/29 19:13

第三季社會住宅招租發布，共釋出1563戶（國家住都中心提供）第三季社會住宅招租發布，共釋出1563戶（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季社會住宅招租發布，主要包括在台北市松山區、新北市中和區與林口區，以及桃園市等5處，共釋出1563戶，將分兩梯次招租，其中中和社宅「保二安居」是全國首例警消專案社宅，提供相當比率給基層警、消、海巡人員申請。

國家住宅及都市更新中心表示，今日發布首梯次要招租的社宅共有三個，包括臺北市松山區「延吉好室」、新北市中和區「保二安居」、林口區「世大運選手村社宅」等、共654戶，至於，第二梯次要招租的則是桃園市桃園區「慈文安居」及臺南市東區「新都安居A」、共909戶，預計9月5日公告招租。

首波要招租的臺北「延吉好室」計有160戶，單戶最小面積約16坪、每月租金含管理費為1.06萬元起；而新北「保二安居」計有317戶，單戶最小面積約11坪、每月租金含管理費為7870元起；至於，新北林口的「世大運選手村社宅」釋出177戶，單戶最小面積約38坪、每月租金含管理費為1萬830元起跳。

至於，第二波要招租的桃園「慈文安居」有288戶，單戶最小面積約15坪、每月租金含管理費為6,220元起；而臺南「新都安居A」有621戶，單戶最小面積12坪、每月租金含管理費4140元起，而租期將依據申請人身分認定，最長從6年到12年不等。

臺南「新都安居A」月租最便宜 含管理費4140元起

國家住都中心董事長花敬群表示，第二季社宅招租，共吸引超過9千件申請，而第三季預計要招租的社會住宅則保留5%以上的戶數給新婚兩年內或育有學齡前子女的家庭，而且社宅都設有托嬰中心或幼兒園。

內政部政務次長董建宏表示，社會住宅不僅提供安定的居所，更是帶動社區周邊公共環境成長及改善的起點。#

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