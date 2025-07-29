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赤澤良聖：美對日保證晶片、藥品享有最低關稅

2025/07/29 19:37

日本首席貿易談判代表週二（26日）表示，上週美國與日本達成的貿易協議保證日本在晶片和藥品方面，始終享有在美國談判的所有協議中最低的關稅稅率。（法新社資料照）日本首席貿易談判代表週二（26日）表示，上週美國與日本達成的貿易協議保證日本在晶片和藥品方面，始終享有在美國談判的所有協議中最低的關稅稅率。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首席貿易談判代表週二（26日）表示，東京上週與美國達成的貿易協議保證日本在晶片和藥品方面，始終享有在美國談判的所有協議中最低的關稅稅率。

日本首席貿易談判代表赤澤良聖在新聞發布會上表示：「如果其他第三國同意與美國降低晶片和藥品的關稅，那麼這些較低的關稅也將適用於日本。」

本週，歐盟與美國達成框架貿易協議，確定了15%的基準關稅，避免即將對晶片和藥品徵收的新關稅。

日本上週與美國達成貿易協議，將汽車和其他商品的關稅降低至15%，以換取日本向美國提供5500億美元的投資計劃，其中包括股權、貸款和擔保。

當被問及為何沒有就協議發表聯合聲明時，赤澤表示，日本的首要任務是讓川普總統簽署行政命令，使商定的15%關稅稅率生效。他說：「我們希望首先集中精力降低關稅，然後再考慮是否有必要就協議簽署正式文件。」

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