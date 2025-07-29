共享行動電源拓新服務 ChargeSPOT搶攻應援商機

ChargeSPOT搶攻應援商機。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕共享行動電源品牌ChargeSPOT董事姜建丞秉今日表示，將推出全新數位應援平台「CheerSPOT」，用戶可透過APP付費選擇支持的偶像與播放素材的時間、地點，將應援畫面即時呈現在全臺超過5000台機台銀幕上，讓應援成為城市風景的一部分。

ChargeSPOT在台灣持續耕耘，打入各大連鎖品牌、北中南捷運系統，全台借電站已經達到1.2萬站、註冊會員數則累積至370萬人，因用戶多是年輕族群，看準應援文化盛行，才推出偶像應援互動服務。

請繼續往下閱讀...

ChargeSPOT指出，此次由日商INFORICH開發推出的全新數位應援平台「CheerSPOT」APP正式上線，所有應援素材皆為官方授權，為偶像應援，未來也有望與運動賽事、音樂演出、藝文遊戲等多元場域，以及更多內容創作者與品牌方串連。

姜建丞表示，未來將持續擴展服務想像，積極串聯不同領域的品牌、創作者與城市資源合作，讓共享不再只是理念，ChargeSPOT將持續以創新技術與穩定服務，引領共享行動電力走入更多日常場景，成為每個人城市生活的一部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法