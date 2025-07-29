晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

靜待關稅掀牌！新台幣重貶1.83角收29.706元

2025/07/29 18:14

靜待關稅掀牌！新台幣重貶1.83角收29.706元。（記者陳梅英攝）靜待關稅掀牌！新台幣重貶1.83角收29.706元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕8月1日川普政府關稅大限即將倒數，台美關稅談判尚不明朗，台股今日開平走低，大跌逾200點，新台幣兌美元匯率也在美元轉強下貶破29.7元價位，最後收在29.706元、重貶1.83角，匯價連4黑、為7月以來新低，並在外資與出口商對做下，爆出19.665億美元近期大量。

台股今天則是下跌211.46點，收在23201.52點，三大法人合計賣超61.93億元。其中，外資結束連10買，轉為賣超164.55億元。

美歐達成協議後，國際貿易緊張情勢緩解，美元大舉反彈，主要亞幣連兩日走貶。根據央行統計，截至下午四點，美元指數大漲0.76%、台幣重挫0.62%，成為當日最弱亞幣，其他包括韓元也大貶0.43%、新幣貶值0.26%、日圓貶0.2%、人民幣小貶0.05%。

匯銀主管指出，目前包括中國、台灣、南韓等關稅稅率都尚未公布，而美國商務部並將於2周內公布半導體調查報告，市場氛圍轉趨保守，使台北股匯雙雙收低。

後續還是看台灣與美國關稅談判結果如何，另外，隨著歐美達成協議，貿易戰隱憂解除，市場對於美元、美債信心逐漸回穩，近期美元有轉強跡象，待關稅逐漸明朗，市場關注焦點將移回至聯準會動向上。

本週聯準會與日本央行都將召開利率會議，一般預期，兩央行都將維持利率不變，Fed 9月才會重啟降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財