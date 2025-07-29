靜待關稅掀牌！新台幣重貶1.83角收29.706元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕8月1日川普政府關稅大限即將倒數，台美關稅談判尚不明朗，台股今日開平走低，大跌逾200點，新台幣兌美元匯率也在美元轉強下貶破29.7元價位，最後收在29.706元、重貶1.83角，匯價連4黑、為7月以來新低，並在外資與出口商對做下，爆出19.665億美元近期大量。

台股今天則是下跌211.46點，收在23201.52點，三大法人合計賣超61.93億元。其中，外資結束連10買，轉為賣超164.55億元。

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美歐達成協議後，國際貿易緊張情勢緩解，美元大舉反彈，主要亞幣連兩日走貶。根據央行統計，截至下午四點，美元指數大漲0.76%、台幣重挫0.62%，成為當日最弱亞幣，其他包括韓元也大貶0.43%、新幣貶值0.26%、日圓貶0.2%、人民幣小貶0.05%。

匯銀主管指出，目前包括中國、台灣、南韓等關稅稅率都尚未公布，而美國商務部並將於2周內公布半導體調查報告，市場氛圍轉趨保守，使台北股匯雙雙收低。

後續還是看台灣與美國關稅談判結果如何，另外，隨著歐美達成協議，貿易戰隱憂解除，市場對於美元、美債信心逐漸回穩，近期美元有轉強跡象，待關稅逐漸明朗，市場關注焦點將移回至聯準會動向上。

本週聯準會與日本央行都將召開利率會議，一般預期，兩央行都將維持利率不變，Fed 9月才會重啟降息。

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