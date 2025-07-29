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加熱菸14品項通過 海關：目前旅客還是不能攜帶加熱菸入境

2025/07/29 17:45

財政部關務署表示，現階段旅客還是不能攜帶加熱菸入境。（記者鄭琪芳攝）財政部關務署表示，現階段旅客還是不能攜帶加熱菸入境。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「菸害防制法」上路逾2年，衛福部國健署今公布加熱菸健康風險評估審查，2家業者共14品項有條件通過。不過，財政部關務署表示，根據「菸害防制法」規定，目前旅客還是不能攜帶加熱菸入境，至於未來是否開放旅客攜帶合法的加熱菸？海關暫扣的加熱菸是否可申請領回等？這些都還要跟國健署討論。

根據關務署統計，自2023年3月22日新版「菸害防制法」上路後，截至2025年6月30日止，海關共查獲加熱菸40.73萬條（407.3萬包）。關務署副署長趙台安說明，海關查扣的加熱菸，若業者有提出健康風險評估審查申請，因衛福部審查中，相關加熱菸暫扣；若業者沒有提出申請，查扣的加熱菸就會交由地方政府銷毀。

趙台安說明，雖然國健署有條件通過2家業者共14品項加熱菸，但未來是否開放旅客攜帶加熱菸入境？目前由海關暫扣的加熱菸品項若通過健康風險評估審查，是否可以開放領回？以及菸捐、菸稅執行方式等，這些都還要跟國健署討論，現階段旅客還是不能攜帶加熱菸入境。

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