致伸Q2毛利創新高 下半年營運估微幅成長

致伸今日舉辦法說會。圖右為財務長蕭英怡。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥、實習記者劉羽珊／台北報導〕模組廠致伸（4915）事業部總經理暨財務長蕭英怡今日表示，第2季因避險得當，單季毛利率達17.5%、創歷史新高，獲利則與去年同期持平，展望下半年，客戶動能仍暢旺，唯營運猶受新台幣匯率波動影響，營收估微幅提升、毛利率則將維持去年水準。

致伸今日公告第2季營收146億元，季減1.2%、年減5.1%，因產品組合最佳化、高單價產品比重提升，毛利率為17.5%，季增0.3個百分點、年增0.2個百分點，創單季新高，稅後淨利7.33億元，每股稅後盈餘（EPS）1.6元，單季獲利表現與第1季、去年同期持平。

請繼續往下閱讀...

而致伸上半年營收則為293.6億元，毛利率17.3%、年增0.6個百分點，稅後淨利14.73億元、年增12.5%，每股稅後盈餘為3.21元。

致伸收款以美元佔比60%至65%、人民幣佔約30%、泰銖則佔約5%。蕭英怡指出，第2季營收微幅衰退主因就是新台幣升值，不過因AIoT（智慧物聯）等產品線與系統級模組持續耕耘，帶動單季毛利率創新高；且因避險機制完善，第2季也認列匯兌收益，讓獲利持穩。

從產品組合來看，致伸第2季以資訊產品佔比49%最高、智慧生活產品佔18%、車用與智慧物聯則佔比33%。蕭英怡指出，第3季PC周邊等資訊產品營收將年增個位數，車用、智慧物聯因新專案貢獻，將年增高雙位數，並持續取得長期的新訂單，唯毛利率恐受匯率波動侵蝕。

而在智慧生活領域，蕭英怡說，大客戶專案將帶動第3季較第2季雙位數成長，但因部分消費聲學訂單的產品週期今年結束，隨著第4季進入淡季，全年營收估個位數年減，不過衰退幅度較過往收斂，待新產品問世。

另針對美國關稅影響，蕭英怡則說，佔致伸營收比重最大宗的PC產品多有關稅豁免，因此大多數客戶也都沒有因為關稅要求重新議價，對整體營運影響不大；致伸海外產能所在的泰國也與美國持續談判，可望取得15%至20％稅率的好結果，致伸擴產進度不變，泰國廠二期仍將在年底完工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法