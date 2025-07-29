內部有分歧？德法警告歐美貿易協議將重創歐盟經濟

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週日（27日）宣佈與歐盟達成協議，將對大多數歐盟進口商品徵收15％的關稅，德國和法國週一（28日）猛烈抨擊這項市場期待已久的歐美貿易協議，並警告，這項協議將重創歐盟經濟。

《金融時報》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在貿易談判結束後大讚這是「有史以來最大的貿易協議」，涵蓋了全球近44％的GDP，成功避免了一場可能爆發的跨大西洋貿易戰。這項協議確保歐盟的關稅稅率低於川普先前威脅的30％，但相較於4月解放日前，美國對歐盟徵收的平均關稅高出3倍。

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德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，歐盟與美國總統川普（Donald Trump）達成的協議將對德國、歐洲以及美國本身造成「相當大的損害」。這不僅會導致通膨上升，還會影響到整個跨大西洋貿易。

梅爾茨指出，這個結果並不能讓人滿意，但也坦言，在特定情況下，這是已經是可以取得的最佳結果了。法國總理白胡（Francois Bayrou）則稱這項協議留下了「黑暗的一天」，並補充，歐盟已經「屈服」。

達成貿易協議的消息傳出後，歐洲股市普遍走高，但隨著對達成協議的欣慰逐漸被歐元區經濟影響的擔憂所取代，歐股也陸續吐回漲幅。歐元兌美元匯率則一度跌超過1％，兌英鎊匯率也跌0.7％，不過，受到德國國防支出計劃以及投資人普遍預期川普的「美國優先」政策將推動歐元區經濟刺激浪潮，歐元兌美元今年仍漲12％。

法國和德國的極右翼政黨認為，這項協議暴露了歐盟的缺點。德國另類選擇黨（AfD）議會黨團主席韋德爾（Alice Weidel）在X發文表示，這不是一項協議，而是對歐洲消費者和生產者的「一記耳光」。

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