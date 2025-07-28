美國232條款調查結果將出爐 學者憂半導體關稅超過25％

美商務部表示，川普政府將在2週內公佈針對半導體進口的國家安全調查結果。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕川普曾揚言對進口晶片課徵25%的關稅，商務部後來援引「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款展開半導體調查，今天宣布將在2週內公開調查結果。學者擔憂，美國可能對半導體進口課徵25到50%的稅率，台灣應該爭取低於主要競爭對手南韓的稅率。

中央大學經濟系教授吳大任預估，美國公布調查結果後，稅率可能拖到8月中後才公布。觀察川普過去針對半導體產業關稅的言論，他曾質疑過去的美國總統沒有好好做事，若關稅訂在50%或100%半導體業就會留在美國，因此稅率應該不會太低，但訂得太高可能會導致進口停止，務實來看，有可能落在25到50%之間。

請繼續往下閱讀...

吳大任強調，台灣談判團隊要想辦法爭取豁免，如果有足夠籌碼跟美國談，有機會部分豁免，然而談判團隊現在恐怕正全力主攻對等關稅，而對等關稅談判中用過的籌碼，面對半導體關稅能否重複使用，就要看川普認不認帳了。

至於對半導體課稅會對經濟造成什麼影響？吳大任指出，在經濟學中，政府不論對買方還是賣方課稅，所有行為者都會面臨稅負，以台積電的例子來說，因為台積電議價能力強，能夠轉嫁大部分關稅成本給美國進口商，但課稅導致終端產品價格上升，需求因此下降，影響台積電訂單，所以台積電還是會間接受到課稅的影響。

美國要付出的代價是通膨壓力上升，而對台灣來說，全球半導體需求也會因為關稅下降，衝擊生產商訂單。他呼籲，政府應該要盤點民間有多少業者能夠赴美投資，統籌產業的力量，不能只從台灣角度看待，對關稅稅率抱有太過樂觀的期待。

中經院助研究員馬毓駿表示，目前台灣團隊正極力爭取豁免中，台積電已宣布加強對美投資、台幣在亞洲貨幣中對美升值名列前茅，這些都是對談判有利的籌碼。半導體關稅有可能各國適用一樣稅率，等同起跑點一樣，對台灣衝擊比較小；但若沒有豁免、且各國稅率不一，台灣要爭取的底線是25%，低於主要競爭對手韓國目前的對等關稅稅率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法