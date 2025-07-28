6月景氣續亮綠燈 國發會：AI支撐下半年出口表現

國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少2分，來到29分，燈號續呈綠燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國尚未公布對台灣課徵的對等關稅稅率，使得進口車交車遞延導致的汽機車銷售額衰退，以及企業觀望造成加班工時減少，拉貨潮逐漸收斂，6月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少2分，來到29分，燈號續呈綠燈。

在景氣對策信號綜合判斷分數的9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少1分；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。另領先指標連續5個月下滑，累計跌幅2.85%；同時指標連續26個月上升，累計升幅16.9%，國發會認為，這顯示當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。

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經濟發展處處長陳美菊說明，批發、零售及餐飲業營業額項目中，批發和零售佔95%，當中汽機車銷售額衰退，使批發衰退18.7%、零售衰退17.3%；如果扣掉此因素，批發和零售其實較去年成長3.6%。她指出，汽機車銷售額衰退，主要是因為進口車交車遞延的影響。而在工業及服務業加班工時的部分，受到企業觀望國際關稅政策變動的影響，從5月的9.1小時減少到6月的8.7小時，透過季調因素，年增率從5.7%變成0.49%，因此減少1分。

美國對等關稅8月1日期限將至，台灣對等關稅稅率遲未出爐，陳美菊表示，關稅是影響台灣經濟很大的不確定性因素，特別是台灣對等關稅稅率以及半導體關稅等尚未底定，仍須審慎關注。

不過，陳美菊表示，AI需求還是相當暢旺，一方面是因為，各國加強AI基礎建設，國際科技大廠持續資本支出，像是7月24日GOOGLE母公司Alphabet宣布上調資本支出，從750億上調到850億，這些支出都是在資料中心伺服器的需求；另一方面，台積電兩奈米技術領先全球，下半年可以量產，因此覺得AI高階伺服器晶片應該還是能支撐我國下半年出口表現。她也坦言，比較成熟的產品拉貨可能就會減緩，像傳產部份也提前拉貨，所以下半年出口表現還是有挑戰在。

陳美菊認為，最近因為日本、歐盟等關稅陸續底定，部分國際預測機構上修全球經濟成長預估值，如果全球景氣維持不錯，加上AI需求持續暢旺，她對景氣燈號續亮綠燈，抱持樂觀態度。

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