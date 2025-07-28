儲能市場崛起 長庚國際能源瞄準日本美國新機遇

長庚能源瞄準日本美國新機遇。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲創立的長庚國際能源，首季營收大躍進！去年全年營收約1.5億元、今年首季已達3億元，且產能全滿、訂單能見度已達明年中旬，長庚國際能源指出，預計年底前將於桃園觀音科學園區蓋3GW的新廠房，2027年產能可達3.4GW。

長庚國際能源於2005年成立，以鋰鐵為主力產品，100%自主研發及生產軟包電芯，在美中貿易戰之下，近年境內、外接單捷報頻傳，長庚國際能源宣布大幅擴產，現階段樹林廠年產能400MW，國內內銷佔比90%、海外日本約佔10%，由於產線爆滿，預計今年底啟動桃園觀音廠擴廠計畫、目標為3GW，期待2027年初總產能達3.4GW。

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長庚國際能源指出，近幾年可發現儲能市場需求持續增溫，除台灣市場外，也準備進軍日本及美國市場，其中，日本已尋求當地電池廠商合作，以日本政府公家標案為主，未來也不排除赴日設產線、組裝，至於美國市場方面，長庚能源也在德州設有辦公室，以家用儲能產品為主。

長庚國際能源分析，目前主要出口市場為日本，當地需求非常強勁，但日本廠商的建置量仍相對有限，這也為長庚國際能源在地生產、出口提供高度的成長空間；同時，日本的電力市場架構建置相對完整，雖起步較慢，但背後有著民營化與多元化經營的基礎，讓參與者能夠依據實際營運策略與市場條件，靈活調度與投標，估計投報率有機會在兩成左右。

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