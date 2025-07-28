晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

儲能市場崛起 長庚國際能源瞄準日本美國新機遇

2025/07/28 17:25

長庚能源瞄準日本美國新機遇。（擷取自官網）長庚能源瞄準日本美國新機遇。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲創立的長庚國際能源，首季營收大躍進！去年全年營收約1.5億元、今年首季已達3億元，且產能全滿、訂單能見度已達明年中旬，長庚國際能源指出，預計年底前將於桃園觀音科學園區蓋3GW的新廠房，2027年產能可達3.4GW。

長庚國際能源於2005年成立，以鋰鐵為主力產品，100%自主研發及生產軟包電芯，在美中貿易戰之下，近年境內、外接單捷報頻傳，長庚國際能源宣布大幅擴產，現階段樹林廠年產能400MW，國內內銷佔比90%、海外日本約佔10%，由於產線爆滿，預計今年底啟動桃園觀音廠擴廠計畫、目標為3GW，期待2027年初總產能達3.4GW。

長庚國際能源指出，近幾年可發現儲能市場需求持續增溫，除台灣市場外，也準備進軍日本及美國市場，其中，日本已尋求當地電池廠商合作，以日本政府公家標案為主，未來也不排除赴日設產線、組裝，至於美國市場方面，長庚能源也在德州設有辦公室，以家用儲能產品為主。

長庚國際能源分析，目前主要出口市場為日本，當地需求非常強勁，但日本廠商的建置量仍相對有限，這也為長庚國際能源在地生產、出口提供高度的成長空間；同時，日本的電力市場架構建置相對完整，雖起步較慢，但背後有著民營化與多元化經營的基礎，讓參與者能夠依據實際營運策略與市場條件，靈活調度與投標，估計投報率有機會在兩成左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財