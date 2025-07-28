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7月消費信心止跌 輝達H20解禁激勵股市信心

2025/07/28 14:13

中央大學台經中心今天公布7月消費者信心指數，結束先前連續9個月下跌。（資料照，記者許麗娟攝）中央大學台經中心今天公布7月消費者信心指數，結束先前連續9個月下跌。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布7月消費者信心指數，為64.38點，與上月相比微幅回升0.68點，結束先前連續9個月下跌。其中上升幅度最多的是股市信心，中央大學經濟系教授吳大任認為，主要是美國解除輝達H20晶片銷往中國的禁令，帶動台積電大幅上漲、貢獻台股回升。

學者認為，美國解除輝達H20晶片銷往中國的禁令，帶動台積電大幅上漲、貢獻台股回升。（示意圖，路透）學者認為，美國解除輝達H20晶片銷往中國的禁令，帶動台積電大幅上漲、貢獻台股回升。（示意圖，路透）

吳大任指出，H20晶片原先被禁止輸中，由於中國市場龐大，解禁對於輝達是很大的利多，而H20將由台積電代工生產，對於台積電未來的訂單需求也有挹注，可能是近期台積電漲回千元大關、帶動台股站回23000點之上的主因。

然而，他直言，目前台灣整體經濟情況並沒有太大改善，主因是對等關稅還未出爐，不確定性仍存在，且台幣仍維持強勢，出口廠商經營面臨困境，因此本月消費信心下跌幅度最大的指標是國內經濟景氣，創下15個月以來新低。

就業市場方面，吳大任觀察，由於台幣升值、對等關稅影響，有些毛利比較低的產業，如螺絲、機械、工具機等傳統產業，已經開始受到衝擊，若最後稅率情況不佳，有可能廠商必須暫時停工，導致失業率、無薪假人口上升，進一步衝擊消費信心。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，分項指標有2項指標上升（物價水準、投資股票時機），4項指標下降（國內經濟景氣、家庭經濟狀況、購買耐久性財、就業機會）。若從絕對水準來看，6項指標皆偏向悲觀區間。

其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，為29.11點，月增5.15點，仍是低迷水準。下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，為80.65點，月減0.46點。

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