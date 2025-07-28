焦點股》00878：配息在即 外資賣壓沈

高股息ETF近期報酬率。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股近期於高檔盤整，外資籌碼動向成市場焦點。上週擁有百萬受益人的國泰永續高股息（00878），遭外資大舉賣超近1.9萬張，引發市場熱議。

發行剛滿5週年的00878第3季配息將出爐，今年前兩季配息分別為0.5元和0.47元，市場關注是否能維持2024年以來每季0.4元以上的配息。

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根據最新統計，近期台股高息ETF展現強勁的動能。首次配息FT臺灣永續高息（00961）以1.2%的報酬率領跑，展現穩健的短期動能；其次，復華台灣科技優息（00929）以1.0%緊隨其後，顯示科技題材的吸引力仍在延續；元大高股息（0056）則有0.6%的報酬率。

若將觀察時間拉長至3個月，中信成長高股息（00934）以16.2%排名第一；元大高股息（0056）以11.9%的績效同樣表現不俗穩居前段班；而大華優利高填息30（00918）與元大台灣價值高息（00940）也分別有9.9%及9.3%的亮眼表現。

面對市場績效輪動，法人提醒投資人，選擇高股息ETF不應只看短期排名或帳面配息率，能否持續且穩定地「填息」，將股息真正放入口袋，才是長期投資的致勝關鍵。

以00878為例，其過往穩健的填息紀錄，是累積百萬股民信心的重要基石：上一季也已在7月17日完成填息。

法人分析，本次外資對00878的調節，並未衝擊整體高股息ETF的投資吸引力，反而凸顯了市場的健康輪動。

專家建議，與其在不同商品間追高殺低，不如回歸自身投資屬性，並採取定期定額的策略，在市場波動中攤平成本、累積單位數。挑選長期配息穩定、具備良好填息紀錄的標的，才是穩健累積資產的核心之道。

從績效表現可見，無論是追求短期動能的00961，或是兼具成長性的00934，市場上均有不同特色的產品供投資人選擇。在可預見的未來，台股波動若加劇，具備防禦與收益特性的高股息ETF，預料仍將是投資人資產配置中的穩健核心。

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