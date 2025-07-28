TikTok爆醜聞！人口販子直播偷渡英國 竟靠訂閱分潤牟利

人蛇集團在TikTok上張貼偷渡客搭乘小船橫渡英吉利海峽的畫面，以此作為其非法偷渡服務的宣傳廣告，並透過平台的「訂閱」功能從中牟利。（翻攝自TikTok）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕短影音平台TikTok竟淪為人蛇集團的斂財共犯。根據英國《週日郵報》（The Mail on Sunday）的調查報導，橫行英吉利海峽的人蛇集團，正公然利用TikTok的「訂閱」功能，推銷其危險的偷渡服務，而TikTok竟從中抽取高達50%的利潤。

英國媒體記者佯裝成偷渡客，私訊詢問偷渡服務，人蛇集團的TikTok帳號僅以一個「讚」（????）的表情符號回應，默認其從事非法業務。（圖取自TikTok）

報導指出，這些人蛇集團在TikTok上提供「訂閱」服務，每月收費5.39英鎊（約新台幣213元）。用戶付費後，即可加入私密的直播通話，獲取偷渡的具體日期與細節。其中一個帳號擁有超過2.2萬名追蹤者，這意味著人蛇集團每月可能賺取數千英鎊的暴利，而TikTok則坐享其成。

請繼續往下閱讀...

《週日郵報》的記者實際聯繫了其中兩個提供訂閱服務的帳號，詢問是否能安排偷渡到英國。其中一個帳號回覆了「愛心」表情符號，另一個則回了「讚」，證實了其非法業務的真實性。這些帳號上張貼的影片，甚至包含英國邊防部隊船隻在偷渡船旁的畫面。

英國移民觀察組織（Migration Watch UK）主席穆罕默德（Alp Mehmet）痛批：「這是一樁醜聞。TikTok告訴我們它已盡其所能阻止這些影片，但現在我們才知道，他們正從中獲利。」

在媒體介入後，TikTok已證實將這兩個帳號關閉，並發表「零容忍」聲明，表示將與英國國家打擊犯罪調查局（NCA）密切合作，打擊網路上的組織性移民犯罪。然而，此次事件已嚴重打擊了該平台的公信力，並揭示了其商業模式中存在的巨大道德漏洞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法