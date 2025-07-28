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美國對台關稅15％以下? 鄭麗君結束談判今晨抵台

2025/07/28 11:13

行政院副院長鄭麗君27日結束台美第四輪實體磋商搭機離開華府，並於今（28）日清晨返台。圖為鄭麗君（揮手者）12日清晨自美返抵台灣情形。（資料照）行政院副院長鄭麗君27日結束台美第四輪實體磋商搭機離開華府，並於今（28）日清晨返台。圖為鄭麗君（揮手者）12日清晨自美返抵台灣情形。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台關稅8月1日前掀牌，據了解，行政院副院長鄭麗君27日結束台美第四輪實體磋商搭機離開華府，並於今（28）日清晨返台，政院備妥930億元銀彈，從利息補貼、轉型升級補助到薪資補貼等，支持產業並穩住就業市場，工業、農業都包含在內。

美國總統川普設下的8月1日對等關稅期限即將到來，川普日前在啟程前往英國訪問前受訪表示，未來他將陸續發送近200封關稅信函，各國稅率預計在10％至15％。

此外，美國總統川普與歐盟執委會主席馮德萊恩27日在英國蘇格蘭舉行會談，川普宣布，美國與歐盟達成貿易協議，多數歐洲輸美產品課徵15%關稅。而川普22日也已宣布，對日本課徵15%的關稅。

至於台灣稅率是否落在15％以下，消息人士表示，不臆測最終稅率，但會做好各種準備及推演。

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