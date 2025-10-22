黃金高點爆崩！創5年來最大單日跌幅 下跌關鍵原因曝光

黃金價格週二（21日）下挫。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（21日）創下近5年來最大單日跌幅，主要因前一個交易日金價因市場預期美國將降息及避險需求強勁而飆上歷史新高後，投資人趁機獲利了結。

現貨黃金下跌5.5%，報每盎司4115.26美元，跌至一週低點，創2020年8月以來最大單日跌幅。

請繼續往下閱讀...

美國12月交割的黃金期貨收跌5.7%，報每盎司4109.10美元。

金價週一（20日）一度觸及歷史新高4381.21美元，今年迄今已上漲約60%，主要受到地緣政治與經濟不確定性、降息預期以及各國央行持續買盤的支撐。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「直到昨天，逢低買進黃金的情況仍在發生，但過去一週金價在高檔出現劇烈波動，這是警訊，可能促使部分投資人進行短線獲利了結。」

美元指數上漲0.4%，使得黃金對持有其他貨幣的投資人而言成本更高。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff在報告中指出：「本週初市場整體的風險偏好回升，對避險資產如黃金和白銀來說屬於利空因素。」

花旗分析師在報告中表示，他們預期美國政府關門僵局即將結束，加上美中貿易協議相關公告，可能導致金價在未來2到3週進入盤整階段。

交易員們正等待週五（24日）公布的美國9月消費者物價指數（CPI）報告。該報告因美國政府關門而延遲發布，市場預期年增率約為3.1%。市場普遍預測，聯準會（Fed）將在下週的政策會議上降息25個基點。

