產能過剩成地緣政治風險 ! 外媒示警 :「中國式通縮」席捲全球

專家指出，中國產能過剩正在引爆全球地緣政治警報。（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球將目光聚焦在美國關稅政策如何推升物價時，中國卻在另一端，透過暴跌的出口價格對全球形成通貨緊縮壓力。根據英國經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）最新報告指出，現今中國的工業產能過剩，不僅被視為全球通貨緊縮的根源，正逐漸被各國視為1項地緣政治風險

分析人士指出，全球商品通貨緊縮不是在美國，而是在中國。數據顯示，中國出口價格自疫情高峰以來已下跌超過2成，對已開發國家商品價格帶來約0.4個百分點的下壓作用，這股「中國式通縮」正席捲全球。

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凱投宏觀指出，中國的工廠出廠價（特別是耐久消費品）正以自2009年金融危機以來最快的速度下滑，但這波降價並非來自生產力的進步，而是企業為了保住市占、清理庫存而掀起的激烈價格戰所致。

該報告稱，其問題的根源，在於中國長期仰賴的投資驅動型成長模式，即便如今經濟轉型呼聲高漲，投資占中國GDP的比重仍高達4成，導致產能過剩、利潤微薄、報酬遞減的結構性困境持續加劇。在消費疲弱、房地產低迷的背景下，過剩產能正流向海外市場，加劇各地的貿易壓力。

目前中國多達3成的製造商處於虧損狀態，這些企業能夠撐下去，全靠中國地方政府補貼與低息貸款支持。這樣的現象不僅令華盛頓警惕，也引發布魯塞爾、東京與新興市場的擔憂。

凱投宏觀警告，中國從原本的全球成長引擎，到如今可能擾亂世界經濟秩序的源頭，若不啟動轉型，不只會威脅該國經濟，也將演變為國際間的重大摩擦點。

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