晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

產能過剩成地緣政治風險 ! 外媒示警 :「中國式通縮」席捲全球

2025/07/28 11:08

專家指出，中國產能過剩正在引爆全球地緣政治警報。（美聯社檔案照）專家指出，中國產能過剩正在引爆全球地緣政治警報。（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球將目光聚焦在美國關稅政策如何推升物價時，中國卻在另一端，透過暴跌的出口價格對全球形成通貨緊縮壓力。根據英國經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）最新報告指出，現今中國的工業產能過剩，不僅被視為全球通貨緊縮的根源，正逐漸被各國視為1項地緣政治風險

分析人士指出，全球商品通貨緊縮不是在美國，而是在中國。數據顯示，中國出口價格自疫情高峰以來已下跌超過2成，對已開發國家商品價格帶來約0.4個百分點的下壓作用，這股「中國式通縮」正席捲全球。

凱投宏觀指出，中國的工廠出廠價（特別是耐久消費品）正以自2009年金融危機以來最快的速度下滑，但這波降價並非來自生產力的進步，而是企業為了保住市占、清理庫存而掀起的激烈價格戰所致。

該報告稱，其問題的根源，在於中國長期仰賴的投資驅動型成長模式，即便如今經濟轉型呼聲高漲，投資占中國GDP的比重仍高達4成，導致產能過剩、利潤微薄、報酬遞減的結構性困境持續加劇。在消費疲弱、房地產低迷的背景下，過剩產能正流向海外市場，加劇各地的貿易壓力。

目前中國多達3成的製造商處於虧損狀態，這些企業能夠撐下去，全靠中國地方政府補貼與低息貸款支持。這樣的現象不僅令華盛頓警惕，也引發布魯塞爾、東京與新興市場的擔憂。

凱投宏觀警告，中國從原本的全球成長引擎，到如今可能擾亂世界經濟秩序的源頭，若不啟動轉型，不只會威脅該國經濟，也將演變為國際間的重大摩擦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財