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川普關稅不斷升級 外企還能撐多久？ 經濟學人點「關鍵」

2025/07/28 13:24

誰感受到了川普關稅的痛苦？經濟學人指出，外企正在分擔這項負擔。（路透檔案照）誰感受到了川普關稅的痛苦？經濟學人指出，外企正在分擔這項負擔。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普政府推動的大規模關稅行動，讓美國的「有效關稅率」飆升至16%以上，創下1930年代以來新高。由於川普將致函多個主要貿易夥伴，威脅將在8月1日加碼課稅，那這些關稅究竟是誰在買單。

《經濟學人》指出，儘管目前看似外國企業在「為關稅買單」，但如關稅繼續升高，這種暫時性緩衝將無法維持，最終美國消費者可能仍需承擔關稅帶來的物價上升。

據報導，大多數經濟學家認為，隨著商店物價上漲，零售價格勢必跟著調漲，一般美國人將蒙受損失，但川普政府卻輕率地堅稱，是外國出口商自行吸收成本，藉由降價搶市，讓美國消費者得以倖免。

到目前為止，證據給那些一無所知的人帶來了一線希望。因為根據過去的經濟研究表明，當某國提高關稅，外國出口商往往不會主動降價，而是讓消費者承擔成本。

根據2019年的一項研究指出，川普第一次任期內對中國徵收關稅後，幾乎完全轉嫁至美國市場。如今，部分廠商仍選擇照此模式，其中法拉利（Ferrari）將車價提高10%，英國Ineos調漲越野車價格，Canon也提醒經銷商準備因應漲價。

不過，整體物價的反應卻相對溫和；迄今為止，關稅導致商品價格上漲，進而引發通貨膨脹的證據少得驚人。數據顯示，6月份美國核心CPI（月增0.2%，不含食品與能源）低於市場預期的0.3%，除了個別項目如汽車零件有些微漲幅外，整體並未顯示出強烈的「關稅通膨」。

對此，德意志銀行的研究表明，為關稅買單的可能是美國企業，而不是消費者。這包括企業接受了更低的利潤，以及部份企業在關稅實施前增加了庫存，這使得它們的產品「暫時」避免了漲價。

此外，部分外國供應商也願意分擔關稅壓力，例如任天堂決定將Switch 2遊戲機的美國定價維持在449.99美元（約新台幣1萬3268元）不變；中國刀叉製造商富嶺也表示，客戶期待其承擔部分關稅成本；南韓美容品牌TIRTIR透露，有能力吸收大部分額外費用。

另外，日圓貶值也讓日本車商有空間不調漲出口至美國的美元價格。

根據日本央行數據，過去一年日本車出口價格（以日圓計）已下降26%，但為何日本車廠不趁機提高美元售價？

對此，《經濟學人》彙整的數據指出，加拿大、德國、墨西哥等美國貿易夥伴的出口價格（以當地貨幣計）在過去一年平均下跌3.6%，與2021–2022年通膨高漲期間上漲15%形成鮮明對比，這也顯示供應商態度有所轉變，其中一個可能原因是，企業更加重視美國消費者市場。

內文指出，通膨陰影仍在之際，美國民眾對價格高度敏感，不再願意為進口商品多付錢。相較之下，許多外國企業的財務狀況良好，能夠短期承受利潤壓力。

數據顯示，過去10年，新興市場的上市公司，平均利潤率增加逾2個百分點，歐洲企業也有類似趨勢，但這樣的壓力分擔模式能持續多久，仍是未知數。

德銀指出，中國企業即便降價，也難以完全抵銷新的高關稅衝擊；而外國企業願意暫時吸收成本，不代表能夠長期承擔。若川普如預告般在8月進一步加碼課稅，美國經濟終將感受到更深的痛楚。

《經濟學人》直言，川普喜歡挑戰他的對手，無論是在經濟學界還是其他領域，但他最大的敵人永遠是自己。

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