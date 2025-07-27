高資產客戶突破1.5萬人 財管規模首度衝破1.6兆

高資產客戶突破1.5萬人。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管4、5月間，金融市場出現大地震，導致國內高資產富豪身家「縮水」。不過，根據金管會統計，今年6月底，富豪管理資產規模快速反彈、回升，「億級」高資產客戶數已經突破1萬5千人、歷來首見；若以管理資產規模（AUM）來看，今年6月底正式邁入1兆6233億元大關，較去年同期成長38.96%。

金管會指出，2019年底推出「財富管理新方案」，並於2020年八月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，針對資產達新台幣1億元以上之高資產客群。

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就高資產人士的資產狀況，根據金管會統計，今年6月底全台已有十五家銀行開辦財富管理2.0方案業務，管理高資產客戶數達15035人，較去年同期的9524人，年成長幅57.86%。其次，就高資產客戶AUM來看，6月底的規模為1兆6233億元，較去年同期成長38.96%。

對此，國銀主管表示，目前整體情勢是否還有亂流或變數，尚須進一步觀察，不過，金融情勢明顯已經恢復平靜，這也有助於高資產富豪的資產回穩。

其中，根據統計，高資產富豪的資產配置，出現重大變化。今年5月底存款從46.8%，提高成6月的47.4%，也就是「現金為王」，增加存款比重，來提高風險的控管。其他部分，比重為基金（15.7%）、債券（13%）、保險（11%）、境外結構型商品（6.2%），採取保守策略。

另外，根據銀行局統計，今年六月底高資產客戶財管業務，前三大銀行辦理情形：以AUM排名，客戶數排居冠是「第一銀行」的2465人、AUM的資產規模為2472億元；「中信銀」的高資產客戶有2299人、規模為2392億元，第三名的「玉山銀行」，高資產客數有2586人、規模為2253億元。

除了銀行局，證期局也提供統計，就券商辦理高資產業務比較，截至今年6月底止，金管會總計核准8家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自本項業務開辦以來，累計高資產客戶數達1268人，累計交易金額約3315億元億元；與2024年6月底之累計客戶數（1018人）及累計交易金額（2079億元）相較，累計客戶數計增加250人（增加25%），累計交易金額增加1236億元（增加59%）。

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