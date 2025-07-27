牛皮吹破！華為又被起底AI處理器偷用台積7奈米晶片

研究機構曾披露，中國華為2款AI處理器採用台積電晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為多次爆透過白手套向台積電下單取得先進晶片。半導體研究機構SemiAnalysis此前發布報告稱，華為AI處理器-Ascend 910C 號稱是「中國製」，其實採用台積電 7奈米晶片，另一款 Ascend 910B 也是使用台積電晶片，被質疑中芯國際只是掛名。近日一位網友曝光Ascend 910C真面目，經拆解證實Ascend 910C採台積7奈米製程。

由於中國7奈米技術並不成熟，外媒指出，華為推出的AI處理器「昇騰910B」（Ascend 910B）與「昇騰910C」（Ascend 910C），都是使用台積電晶片，意指中芯可能只是掛名；台積電對此回應，自2020年9月中旬就已不再向華為出貨，台積電主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。

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一位網友曝光Ascend 910C真面目。（圖取自@Kurnalsalts X帳號）

近日一位網友@Kurnalsalts在社群平台X及YT，曝光Ascend 910C真面目，他說，很早之前就買到Ascend 910B，因分析圖無法在中國社群平台B戰上發表而作罷。隨後在閒魚（阿里巴巴集團旗下的二手物品交易平台）買到Ascend 910C，經拆解證實Ascend 910C採台積7奈米晶片，與Ascend 910B都是採台積電7奈米晶片。

網友驚訝留言稱，「哇，走私台積電晶片」、「這就是傳聞中靠算能科技代為在TSMC 設計定案（Tape-out）那批晶圓的產物？」

網友所說的算能科技（Sophgo）就是之前被爆出是華為白手套，華為透過算能科技向台積電購買價值約5億美元的7奈米晶片，以規避美國制裁，目前算能科技已被美國列為黑名單。

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