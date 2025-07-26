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中國開芭樂票！說好天價金援 菲律賓卻只收到「這麼少」

2025/07/26 15:09

中國承諾向菲律賓的官方發展資金，並未完全兌現。（美聯社資料照）中國承諾向菲律賓的官方發展資金，並未完全兌現。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，2015年至2023年，中國承諾向菲律賓提供305億美元（約新台幣8996億元）的官方發展資金，包括贈款、貸款和其他形式的援助，比任何其他東南亞國家都多。但根據澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）指出，實際上到帳的資金卻僅有7億美元（約新台幣206億元），不到承諾金額的40分之1，且幾個大型項目失去中國投資者的興趣，或者後來轉向其他資金來源。

《南華早報》報導，分析人士將此歸咎於基礎設施項目無法完成、菲律賓的政治風向轉變，以及與北京的緊張局勢加劇。這些因素不僅阻礙了「一帶一路」倡議下的旗艦項目，也使人們對中國在菲律賓的長期發展融資的可執行性產生懷疑。

報告顯示，2015年至2023年期間，雖然菲律賓在東南亞國家中，獲得中國最高的援助承諾，但實際上菲律賓獲得的中國發展融資資金方面，落後於大多數東南亞鄰國，幾乎排名墊底。

洛伊研究所報告的數據顯示，中國承諾向菲律賓提供的資金大部分用於運輸和倉儲項目，但是這些項目的幾筆款項最終未能兌現，因為中國後來對該項目提供資金失去興趣，或者菲律賓政府找到了其他資金來源。

報告還提到Panay-Guimaras-Negros三島跨橋項目，該項目原本應該由中國政府以贈款形式資助，但中國政府在2020年放棄該項目。

中國向菲律賓承諾的融資，大部分是在菲律賓前總統執政期間所提供，杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）他在2016年至2022年任職，並透過一系列備受矚目的基礎設施協議與北京建立更緊密關係。

但其中許多項目從未實現，在現任總統的領導下，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與中國的交往已大大放緩。

洛伊研究所研究員斯坦霍普（Grace Stanhope）表示：「中國未能兌現對菲律賓的基礎設施建設承諾，很大程度上是政治問題。」他表示，杜特蒂執政期間，兩國關係友好，簽署多項大型項目協議，但在小馬可仕執政期間，兩國關係變更加謹慎，新承諾的數量非常少。

報導指出，由於中菲兩國南海主權重疊主張，海上緊張局勢加劇，菲律賓3個中國支持的大型鐵路項目於2023年被取消。馬尼拉智庫「國際發展與安全合作組織」負責人兼安全分析師卡巴爾扎（Chester Cabalza）表示，南海持續的緊張局勢限制經濟合作的範圍。他說：「由於持續的海上安全問題，在小馬可仕執政期間，中國與菲律賓的進出口貿易將持續下降，或者直接沒有。」

也有人認為，中國資金的短缺不能只用地緣政治來解釋。菲律賓大學國際關係講師皮亞森蒂尼（Matteo Piasentini）就表示：「有效提供發展援助，始終是複雜且衝反爭議的，這取決於多種因素，包括官僚酬報、預算限制等等。」他指出，其他因素可能包括菲律賓與日本等其他捐助國的深厚關係等。

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