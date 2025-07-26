台灣半導體有多重要？外媒1文道真相

台灣製造了全球超過一半用以推動當代人類生活的晶片。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣製造了全球超過一半用以推動當代人類生活的晶片，但若中國若封鎖台灣無疑會嚴重打擊全球晶片、電子等供應鏈。

西班牙媒體《La Razon》報導，如果1枚中國飛彈擊中台積電（TSMC）在台灣的任何1間主要半導體工廠，至少3年內，沒有人會擁有新款iPhone，或者是任何先進的電子設備，全球半導體供應鏈將遭受歷史性打擊。

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彭博經濟研究所等就曾做出預測，如果台海開戰全球GDP將蒸發10%，影響遠超新冠疫情，《La Razon》引述國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）數據估計，如果中國入侵台灣，全球GDP將萎縮6%至10%，因為這場衝突將影響全球所有科技公司。

其中最嚴重的直接影響是台積電將無法出貨，這將導致蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等巨頭的產品陷入癱瘓，其市值將暴跌高達30%，意味著股市將損失至少數十億美元。

台積電憑藉其數十年技術累積，打造出其獨特品質，生產了電腦、手機、智慧手錶、汽車，及日常使用等數百種商品所需的半導體。

報導表示，台積電的成功關鍵在於其生產模式的革命性轉變。台積電專注於半導體製造，也就是因為這種獨特的商業模式，使台積電成為半導體技術的絕對領導者和台灣經濟的支柱。

台積電近期在人工智慧（AI）需求的樂觀推動下，加入了估值超過1兆美元的公司俱樂部，而台積電對台灣經濟的影響更是不可估量。

此外台積電在台灣的投資持續，而台積電所有這些累積的技術創新，使其在先進半導體研發方面領先中國至少十年。國科會副主委蘇振綱表示，「台灣是全球最大的半導體集群，擁有強大的研發現狀系統，新竹尤為突出，是台灣最重要的科技園區之一，台積電就誕生於此。」

因此即使中國去年成為成熟製程的最大生產國，但台灣在大型科技公司所需的先進半導體研發方面卻領先10年。因此報導認為即使中國的入侵導致該行業陷入數年癱瘓，台灣仍將保持一優勢，但相關專家都警告稱，其後果將是「災難性的」。

兩地發生衝突不僅會擾亂全球最先進半導體的生產，還會阻礙這些半導體產品的銷售，因為衝突會阻斷台灣海峽兩岸的交通。全球5分之1的海上貿易要經過台灣海峽，其中大部分是持續出口的高科技產品。

鑑於地緣政治風險日益增加，有人討論建立1條不包括中國在內的供應鏈，但台灣經濟專家認為至少在短期或中期內是不可能的。

川普上任後，向全球祭出關稅措施，其中台灣被課徵32%對等關稅，雖然至目前雙方仍在談判中，不過川普在期間還喊出恐課徵半導體關稅。報導表示，在川普領導下，台灣與美國的關係對於進一步減少對中國的依賴至關重要，但由於其不可預測性，這種關係也可能是把雙面刃。

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