晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣半導體有多重要？外媒1文道真相

2025/07/26 13:13

台灣製造了全球超過一半用以推動當代人類生活的晶片。（路透資料照）台灣製造了全球超過一半用以推動當代人類生活的晶片。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣製造了全球超過一半用以推動當代人類生活的晶片，但若中國若封鎖台灣無疑會嚴重打擊全球晶片、電子等供應鏈。

西班牙媒體《La Razon》報導，如果1枚中國飛彈擊中台積電（TSMC）在台灣的任何1間主要半導體工廠，至少3年內，沒有人會擁有新款iPhone，或者是任何先進的電子設備，全球半導體供應鏈將遭受歷史性打擊。

彭博經濟研究所等就曾做出預測，如果台海開戰全球GDP將蒸發10%，影響遠超新冠疫情，《La Razon》引述國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）數據估計，如果中國入侵台灣，全球GDP將萎縮6%至10%，因為這場衝突將影響全球所有科技公司。

其中最嚴重的直接影響是台積電將無法出貨，這將導致蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等巨頭的產品陷入癱瘓，其市值將暴跌高達30%，意味著股市將損失至少數十億美元。

台積電憑藉其數十年技術累積，打造出其獨特品質，生產了電腦、手機、智慧手錶、汽車，及日常使用等數百種商品所需的半導體。

報導表示，台積電的成功關鍵在於其生產模式的革命性轉變。台積電專注於半導體製造，也就是因為這種獨特的商業模式，使台積電成為半導體技術的絕對領導者和台灣經濟的支柱。

台積電近期在人工智慧（AI）需求的樂觀推動下，加入了估值超過1兆美元的公司俱樂部，而台積電對台灣經濟的影響更是不可估量。

此外台積電在台灣的投資持續，而台積電所有這些累積的技術創新，使其在先進半導體研發方面領先中國至少十年。國科會副主委蘇振綱表示，「台灣是全球最大的半導體集群，擁有強大的研發現狀系統，新竹尤為突出，是台灣最重要的科技園區之一，台積電就誕生於此。」

因此即使中國去年成為成熟製程的最大生產國，但台灣在大型科技公司所需的先進半導體研發方面卻領先10年。因此報導認為即使中國的入侵導致該行業陷入數年癱瘓，台灣仍將保持一優勢，但相關專家都警告稱，其後果將是「災難性的」。

兩地發生衝突不僅會擾亂全球最先進半導體的生產，還會阻礙這些半導體產品的銷售，因為衝突會阻斷台灣海峽兩岸的交通。全球5分之1的海上貿易要經過台灣海峽，其中大部分是持續出口的高科技產品。

鑑於地緣政治風險日益增加，有人討論建立1條不包括中國在內的供應鏈，但台灣經濟專家認為至少在短期或中期內是不可能的。

川普上任後，向全球祭出關稅措施，其中台灣被課徵32%對等關稅，雖然至目前雙方仍在談判中，不過川普在期間還喊出恐課徵半導體關稅。報導表示，在川普領導下，台灣與美國的關係對於進一步減少對中國的依賴至關重要，但由於其不可預測性，這種關係也可能是把雙面刃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財