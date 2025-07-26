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沒有台灣！全球前10大「買不起房」城市出爐 亞洲「這城市」排第1

2025/07/26 10:38

全球前10大「買不起房」城市出爐！香港超越雪梨、加州排第1。（路透資料照）全球前10大「買不起房」城市出爐！香港超越雪梨、加州排第1。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界各地房產飆漲，帶動房價高不可攀，根據查普曼大學人口統計與政策中心今年5月的1項研究顯示，全球「最難負擔房價」前10名城市，以地狹人稠香港高居第1，其房價中位數是當地工人收入中位數的14.4倍。

全球前10大最「難以負擔」的房地產市場，依序為香港（14.4倍）、雪梨（13.8倍）、加州聖荷西（12.1倍）、加拿大溫哥華（11.8倍）、洛杉磯（11.2倍）、澳洲阿德萊德（10.9倍）、檀香山（10.8倍）、舊金山（10倍）、澳洲墨爾本（9.7倍）、加州聖地牙哥（9.5倍）。

CNBC報導，研究發現，在所分析的市場中，有12個被歸類為“難以負擔”，沒有1個市場被認為是“可負擔”。「難以負擔」的房屋市場的房價收入比為9倍或更高，而「可負擔」的市場是指房價中位數不超過該地區年收入中位數3倍的市場。

查普曼大學人口與政策中心主任喬爾·科特金在研究中表示，這些高價格主要是限制邊緣地區增長的政策的產物，而這也是城市發展的通常方式。

例如，加州正在努力保護更多的自然土地，同時推動高密度住房的發展，例如公寓大樓和小型住宅和後院小屋等附屬住宅單元。

然而，查普曼報告的作者溫德爾·考克斯表示，增加住房密度不一定能解決經濟適用房危機，因為新建的住房通常面積小且價格昂貴，很少能滿足許多中等收入購房者的需求或偏好。

公共政策前沿中心主席戴維·萊斯在報告中表示，經濟適用房的惡化「是當前影響中產階級和工人階級的生活成本危機的主要原因」。

在美國，許多購屋者的預算遠低於目前房價，迫使他們長期租房。馬薩諸塞州劍橋市的註冊理財規劃師瑪麗安·古恰迪（MaryAnne Gucciardi）今年1月在接受CNBC Make It節目採訪時表示，這使得他們幾乎沒有可自由支配的儲蓄空間，從而更加難以攢下首付。

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