1奈米賽道剩台積？英特爾：若無主要客戶將取消14A以下製程研發

英特爾稱，若未獲得主要外部客戶將取消14A奈米以下製程開發。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《Tom's Hardware》報導，英特爾在提交給美國證券交易委員會（SEC）的季度財報指出，如果該公司未能獲得14A的主要外部客戶，或者該製程未能達到關鍵里程碑，該公司或許放緩，或甚至撤銷14A（1.4奈米等級）以下製程技術的開發。

報導說，這是英特爾首次承認考慮退出主要節點的先進半導體技術競賽，此舉將使1奈米等級的先進製程技術被台積電獨攬，或者由台積電與三星代工廠搶佔。

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英特爾在24日財報會議上的討論議題包括其在產能與下一代製程技術的投資，以及專注改善投資與獲利能力。英特爾仍致力透過18A與18AP的開發，落實其藍圖，但更先進的14A製程的持續開發則很大程度取決於是否吸引外部大客戶，或達到特定的開發里程碑。

英特爾在提交給SEC的財報文件中指出，「如果我們無法獲得重要的外部客戶，以及達到14A的重要客戶里程碑，我們面臨的前景將是：開發與生產英特爾14A及後續先進節點將不再具有經濟效益」；「在這種情況下，我們或許暫停或不再繼續追求英特爾14A與後續製程，以及許多擴大製造的計畫」。

英特爾執行長陳立武在財報會議上也說，「14A是製程節點，但在投入資本支出前，我將確保掌握內部客戶、外部客戶與產量承諾；這些必須達到我在性能與收益上要求，服務客戶、確保我們能夠向他們交付一致、可靠的成果，致使使他們的營收可以依賴我們，是重大責任」。

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