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Q2血虧逾850億恐放棄14A製程 英特爾股價大暴跌

2025/07/25 23:06

英特爾股價25日大暴跌。（彭博資料照）英特爾股價25日大暴跌。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾24日盤後公布第二季業績，淨損29億美元（約台幣853億），執行長陳立武還宣布取消原本計畫在德國和波蘭的設廠計劃。最震撼的是，英特爾提交給美國證券交易委員會的季度財報指出，若未獲得14A（1.4奈米）主要外部客戶或沒有達到關鍵里程碑，可能放緩甚至取消14A及以下製程技術的開發，此消息嚇崩市場，英特爾股價25日開盤狂殺超過9%。

根據英特爾最新公布的財報顯示，第二季營收年減7.3%至128.6億美元，優於分析師預期的119.2億美元，淨損為29億美元，高於去年同期的16.1億美元虧損，這也是英特爾連續6季虧損。

為了減少支出，英特爾正全球裁員15%，並計劃進一步裁員，以實現在2025年年底將核心員工降低至7.5萬人。

英特爾執行長陳立武在電話財報會議上說，英特爾已取消在德國和波蘭規劃建設的晶圓廠，並將整合其在越南和馬來西亞的測試和組裝業務，並將放緩在俄亥俄州建造尖端晶片廠的步伐，未來將視市場需求以及能否為該工廠爭取到大客戶再決定。

他強調，未來英特爾「不會開空白支票」，每項投資都必須具有經濟意義，因此不再執行「先建廠再找客戶」的策略。

除了財報欠佳及縮減擴張計畫外，最令市場震驚的是，英特爾在提交給美國證券交易委員會的季度財報指出，如果該公司未能獲得14A的主要外部客戶，或者該製程未能達到關鍵里程碑，該公司或許放緩，或甚至撤銷14A（1.4奈米等級）以下製程技術的開發。

此消息嚇壞市場，半導體諮詢公司Semianalysis 在社群平台X發文稱，英特爾這家孕育摩爾定律的公司，正歷來首度評估能否維持領先優勢，「我們可能永遠要討論台積電的壟斷，以及美國製造半導體永遠死去」。

英特爾股價受到利空衝擊，25日開盤狂殺，盤中暴跌超過9%，台北時間25日晚間11點，英特爾大跌9.33%，暫報20.51美元。

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