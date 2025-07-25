阿里巴巴3巨頭不甩習近平大打「即時零售」價格戰！路透一語道破背後真相

阿里巴巴3巨頭不甩監管風險大打「即時零售」價格戰，因這關乎生死。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴等3家中國電子商務平台，無視市場監督管理總局傳喚，持續打「即時零售」價格戰，專家指出，這確實是1場當下的戰鬥，但更重要的是對未來5到10年的預期，這些平台認為這關乎生死，可能意味著公司的未來，也可能意味著沒有未來。

路透報導，這種價格戰對政府的批評表現出不同尋常的抵禦能力，表明即時零售作為電子商務的未來，被賦予了幾乎存在的重要性。

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他們在即時零售領域的鬥爭，最快只需半小時就能送達，冒著激怒當局的風險。當局並不反對嚴厲打擊，並擔心大幅降價可能會加劇通貨緊縮壓力，而中國經濟已經因美國關稅和對華技術出口限制而飽受打擊。

阿里巴巴、京東和美團近幾個月承諾投入近2000億元人民幣（約新台幣8220億元）補貼1小時送達服務，這使得訂購飲料的顧客實際上可以免費獲得飲料。

1位知情人士稱，由於這項策略過於極端，上週這3家業者

第2次被市場監督管理總局傳喚，市場監督管理總局要求企業按照政府議程進行「理性競爭」。

Tech Buzz China科技分析師Ed Sander表示，這確實是1場當下的戰鬥，但更重要的是對未來5到10年的預期。這些平台認為這關乎生死，可能意味著公司的未來，也可能意味著沒有未來。”

他表示，人工智慧和自動化倉庫的採用將使即時零售的利潤越來越高，甚至會蠶食傳統的電子商務。

即時零售及其伴隨的價格戰的例子包括阿里巴巴推出的60分鐘送達早餐優惠券，以及美團推出的免費茶飲。京東外送推出的人民幣10元優惠券，最低消費人民幣11元即可下單。

阿里巴巴、京東和美團尚未回應置評請求。

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