晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

阿里巴巴3巨頭不甩習近平大打「即時零售」價格戰！路透一語道破背後真相

2025/07/25 15:29

阿里巴巴3巨頭不甩監管風險大打「即時零售」價格戰，因這關乎生死。（路透）阿里巴巴3巨頭不甩監管風險大打「即時零售」價格戰，因這關乎生死。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴等3家中國電子商務平台，無視市場監督管理總局傳喚，持續打「即時零售」價格戰，專家指出，這確實是1場當下的戰鬥，但更重要的是對未來5到10年的預期，這些平台認為這關乎生死，可能意味著公司的未來，也可能意味著沒有未來。

路透報導，這種價格戰對政府的批評表現出不同尋常的抵禦能力，表明即時零售作為電子商務的未來，被賦予了幾乎存在的重要性。

他們在即時零售領域的鬥爭，最快只需半小時就能送達，冒著激怒當局的風險。當局並不反對嚴厲打擊，並擔心大幅降價可能會加劇通貨緊縮壓力，而中國經濟已經因美國關稅和對華技術出口限制而飽受打擊。

阿里巴巴、京東和美團近幾個月承諾投入近2000億元人民幣（約新台幣8220億元）補貼1小時送達服務，這使得訂購飲料的顧客實際上可以免費獲得飲料。

1位知情人士稱，由於這項策略過於極端，上週這3家業者

第2次被市場監督管理總局傳喚，市場監督管理總局要求企業按照政府議程進行「理性競爭」。

Tech Buzz China科技分析師Ed Sander表示，這確實是1場當下的戰鬥，但更重要的是對未來5到10年的預期。這些平台認為這關乎生死，可能意味著公司的未來，也可能意味著沒有未來。”

他表示，人工智慧和自動化倉庫的採用將使即時零售的利潤越來越高，甚至會蠶食傳統的電子商務。

即時零售及其伴隨的價格戰的例子包括阿里巴巴推出的60分鐘送達早餐優惠券，以及美團推出的免費茶飲。京東外送推出的人民幣10元優惠券，最低消費人民幣11元即可下單。

阿里巴巴、京東和美團尚未回應置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財