LTN經濟通》與魔鬼交易的總統 全國被押在賭桌上

南韓總統李在明。（資料照，歐新社）

尹錫悅遭彈劾 李在明接手

〔財經頻道／綜合報導〕2025年6月4日，南韓共同民主黨總統候選人李在明以49.42%得票率、將近1729萬票當選總統，不僅得票數創下歷史新高，也成為民主黨陣營史上得票率最高的總統。也超越自身在2022年總統大選，以微幅差距敗給尹錫悅時的48.56%得票率。

李在明於2005年進入政界，然而，參加的幾次選舉均以失敗告終。2006年首度競選城南市長落敗，2010年他當選為城南市長，並於2014年成功連任。2016年李在明發表一系列激昂演講，批評捲入貪污醜聞的時任保守派總統朴槿惠，一躍而成為全國重要政治人物，也因此與傳統進步派決裂。

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接著，李在明在2017年參加總統初選遭淘汰，2022年總統大選他以微幅差距敗給前總統尹錫悅。時隔3年，尹錫悅遭彈劾下台，李在明三度代表共同民主黨參選，終於實現政黨輪替，當選新任總統。

在南韓政治史上，很少有領導人的人生經歷，像李在明這樣帶有強烈的底層色彩。長期以來，韓國政壇幾乎由名校菁英、官僚體系、財閥背景人物或檢察系統出身者所主導，總統候選人的履歷通常圍繞著首爾大學、高級公務員、法官、檢察官、財經專家等典型菁英路線展開。然而李在明的故事，卻幾乎完全相反。

2024年1月，李在明在公開活動遭到襲擊。（資料照，法新社）

李在明出身貧寒 三度與死亡擦身而過

1963年出生的李在明，來自韓國慶尚北道安東附近的貧困家庭，他的童年正值韓國戰後最艱難的年代。李在明的少年時期，並沒有一般韓國學生熟悉的升學競爭生活。因為家境困難，他很早就進入工廠工作。

李在明的人生多次面臨重大危機，甚至曾三度與死亡擦肩而過。早年工廠裡的毆打、幫助父親在傳統市場撿垃圾時所受的屈辱，以及貧困帶來的絕望，甚至讓他兩度企圖輕生。

第三次，也是最直接的一次生命威脅，發生在2024年1月。當時李在明前往釜山出席公開活動，一名男子假扮支持者接近後，突然持刀刺向其頸部。李在明當場倒地流血，畫面震驚全韓國。由於傷口靠近重要血管，外界一度擔憂情況危急。經緊急送醫與血管修復手術後，他最終脫離險境。

李在明並重申在台灣問題上始終「尊重一個中國」的立場。（資料照，美聯社）

李在明極度親中 與尹錫悅天壤之別

在立場方面，今年1月李在明在訪問中國前夕，接受中國央視專訪時，他強調，南韓與中國的關係至關重要，並重申在台灣問題上始終「尊重一個中國」的立場。

李在明曾接受外媒專訪被問及「若中國武力攻台，韓國是否應該援助」時，他回應「等到外星人即將入侵地球時，我再來思考這個問題。」反映了他一貫的態度「台灣安危與南韓無關」。

《BBC》報導，李在明的立場與前任總統尹錫悅有明顯差異。尹錫悅曾將台灣問題定性為「全球性問題」，暗示南韓可能在台海衝突中不保持中立。但李在明傾向於回歸傳統立場，即尊重「一個中國」原則，視台灣問題為中國內政。

報導指，對李在明而言，訪中最核心的安全訴求是爭取中國在朝鮮半島問題上發揮更積極作用。朝俄關係因烏克蘭戰爭急劇升溫，而南韓對北韓的影響力下降。李在明希望中國能利用其對北韓的經濟影響力（北韓90%以上的貿易依賴中國）把金正恩拉回談判桌。

《朝鮮日報》報導稱，李在明訪中目標之一，是希望透過與習近平的溝通，為重啟與金正恩的接觸與南北對話創造條件。《路透》也報導，李在明曾向習近平尋求協助，希望推動重啟與北韓的對話，顯示南韓確實把中國視為處理北韓問題的重要關鍵角色。

李在明希望透過與習近平的溝通，為重啟與金正恩的接觸與南北對話創造條件。（資料照，路透）

李在明安美親中 被批脫離現實

在美中對抗持續升溫、東亞地緣政治快速重組之際，李在明所主張的「經濟務實主義」，近年愈來愈被外界質疑，本質上其實是一條過度依賴中國市場、忽視國安風險的「親中路線」。尤其當中國已不再只是單純經濟夥伴，而是牽動區域安全與供應鏈風險的戰略競爭者時，李在明試圖重回「安美經中」的思維，也被批評早已脫離現實。

過去二十年，韓國經濟高度依賴中國市場，半導體、石化、面板與電子產業大量布局中國，確實曾帶來龐大獲利。但近年中國經濟成長放緩、內需疲弱，加上北京持續推動科技自主與「去韓化」，韓企在中國市場早已不復過往優勢。從薩德事件後中國對韓國的經濟報復，到近年中國本土半導體產業崛起，都顯示韓國若繼續把經濟命脈押注中國，將面臨更高的政治與產業風險。

然而，李在明仍持續主張降低對中國的對抗性，反對韓國過度配合美國供應鏈戰略，希望維持與中國的經貿空間。這種立場在韓國保守派眼中，不只是經濟選擇問題，更可能弱化韓國在美日韓安全架構中的戰略角色。尤其在台海與印太安全議題上，李在明對中國始終採取相對溫和態度，也讓外界質疑其是否低估中國擴張對區域帶來的風險。

更值得注意的是，當全球科技供應鏈已逐漸形成「去中化」趨勢，美國、日本與歐洲都在強化關鍵科技自主，李在明卻仍希望韓國維持「兩邊都不得罪」的平衡策略。然而現實是，美中科技戰已從貿易競爭升級為國安競爭，半導體更成為核心戰略資源。在這種局勢下，韓國若繼續對中國市場抱持過高期待，恐怕只會讓自身在未來供應鏈重組中陷入被動。

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