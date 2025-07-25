加油動作快!下週油價估漲1到2角

下週油價預估漲0.1元到0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油要快!國際油價受到美歐關稅談判仍未明朗持續走跌，中油啟動平穩機制，預估下周國內油價預估最多要漲0.2元。

國際油價因美歐關稅談判仍未明朗走跌；中油累算至7月24日的調價指標7D3B週均價為70.57美元，較上週（70.64美元）下跌0.07美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.408元，較上週（29.366元）貶值0.042元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.5元。

不過，中油啟動平穩機制後，預估汽油調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0.2元。

若按照調整幅度，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元或27元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.4元或30.5元、超級柴油每公升25.7或25.8元；最終實際調整金額有待週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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