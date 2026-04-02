1-2月發票中獎清冊出爐 麥當勞花2元買塑膠袋中千萬

財政部今公布統一發票中獎清冊。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布1-2月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出14張、200萬特獎開出19張。其中，有位幸運兒在新北市土城區金城路麥當勞花2元加買1個塑膠袋，就中了千萬元；另有民眾在foodpanda叫外送花4元平台費，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，本期統一發票1000萬元特別獎開出14張，多數消費金額都不高，除了買塑膠袋2元及外送平台費4元之外，還有台北市中山南路統一超商台醫東門市花39元買民生用品，這家超商也同時開出雲端發票專屬100萬元獎項，花65元買食品；另有民眾在台中市東明路美廉社花52元買魚蛋、豆腐等。

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另，本期200萬特獎開出19張，包括：桃園市平鎮區復旦路2段統一超商手續費6元、新北市土城區海山路正好停停車費15元、高雄市林園區港嘴二路萊爾富消費35元、台北市松山區南京東路3段WeMo Scooter花44元租電動機車、高雄市仁武區仁雄路KEBUKE花45元買飲料。

財政部表示，1-2月統一發票領獎期限為4月6日至7月6日，提醒中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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