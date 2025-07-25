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谷底已過！ 台經院估今年經濟成長「保3」

2025/07/25 13:33

台經院發布景氣動向調查。（台經院提供）台經院發布景氣動向調查。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布最新經濟預測，考量上半年外需與民間投資表現優於預期，但民間消費動能相對疲弱，在下修民間消費、上修外需與民間投資後，預估全年GDP成長率為3.02%，較上次預測上修0.11個百分點。

台經院今天同步發布景氣動向調查，6月製造業營業氣候測驗與上月相比持平，服務業與營建業測驗點則終止先前連續5個月的下跌，轉為上揚。調查結果顯示，6月製造業測驗點為85.88點，月減0.04點；服務業測驗點為88.31點，月增3.43點，營建業測驗點為94.79，月增4.54點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，在內需消費方面，受到關稅調降預期心理影響，近期汽車購買意願較低，若踢除汽車銷售表現，國內整體零售仍維持正成長，待下半年關稅問題解決後，消費者上半年沒買的車可能在下半年補回來，因此下半年內需可以期待。

近期美國關稅逐步放榜，孫明德強調，「川普宣布的那天就是談判的開始，那不是最後答案，後面都可以再談。」最壞情況在4、5月已經過去，台灣下半年要注意的是內需消費、汽車遞延買氣，川普放榜後，若台灣能找到方式和他重新談判，像印尼、日本一樣談出好結果，就能預期下半年展望轉佳。

台經院指出，受惠於對等關稅暫緩實施，提前備貨效應在上半年發揮明顯支撐力道，推升外需表現優於預期，也帶動民間投資動能，推估上半年GDP年增率可望突破5%。然而，隨著下半年提前拉貨動能逐漸減弱，企業獲利面臨壓力，恐影響民間投資與消費意願，下半年GDP年增率將回落至1%以下。

孫明德認為，下半年內需疲弱、物價成長緩和，央行9月的理監事會議可以考慮祭出貨幣寬鬆政策，以刺激景氣。

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