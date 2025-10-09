國安基金暫不退場 累計投入122.5億、帳面獲利逾36億

國安基金今召開第3季例行性會議，決議繼續執行安定市場任務。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金今日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，決議繼續執行安定市場任務。根據國安基金公布財報，自4月9日進場至9月30日止，累計122個交易日共投入122.5億元，其中第2季投入77億餘元、第3季加碼約45.5億元，截至9月底持股市值159.07億元，帳面未實現獲利約36.57億元，尚有應收股利4092萬餘元。

國安基金表示，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，且國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際政經不確定因素仍存，國安基金繼續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。

