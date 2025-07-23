前進月球建立基地！亞洲3國再加1

韓國希望參與太空競賽，甚至計劃在地球軌道之外建立太空基地。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國、印度和日本並非亞洲唯一一個希望在新興太空經濟中站穩腳步的國家。現在韓國也希望參與太空競賽，甚至計劃在地球軌道之外建立太空基地，並雄心勃勃地計劃在20年內建立自己的月球基地。

根據《韓國時報》報導，韓國航空暨太空總署（KASA）7月17日在韓國國家研究基金會舉行的公開會議上發布了一份路線圖，提出了「五項核心任務，包括低地球軌道和微重力探索、月球探索以及太陽和太空科學任務」。

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KASA先前已提議在2032年前將機器人登陸器放置在月球表面，但新的總體規劃更加雄心勃勃，包括到2040年前開發新的月球登陸器，以及2045年前建造月球經濟基地。

韓國在月球探測領域並非從零開始。2022年中，韓國利用SpaceX獵鷹9號火箭發射了其首個月球探測器「丹陽」（Danuri）。 「丹陽」於當年稍後進入月球軌道，目前仍在運行，利用其一系列儀器研究月球的自然資源。 「丹陽」也旨在測試韓國太空總署（KASA）未來任務中將使用的太空技術。

此次任務是韓國月球探測計畫第一階段的一部分。第二階段包括2032年發射上述機器人模組、另一台月球軌道器和一台重達20公斤的月球車。第二階段將不再依賴SpaceX火箭，甚至不再依賴美國本土的發射台；而是使用韓國仍在研發中的KSLV-III火箭，從位於韓國南部海岸的羅老太空中心發射升空。

韓國地質調查局正在協助準備工作，在廢棄的煤礦中部署月球車原型，以評估可用於即將進行的太空採礦任務的技術。

韓國太空總署（KASA）是韓國政府最近在2024年5月成立的，相當於美國國家航空暨太空總署（ NASA）的國內版本。目前，KASA負責監管韓國航空宇宙研究院（KARI），該研究院自1989年成立以來一直負責韓國航空技術的發展。

KARI和韓國的國家太空研究機構韓國天文與太空科學研究院，現在都是KASA的下屬機構。憑藉新的專門機構以及私營部門的支持，韓國正努力躋身太空探索領域的前五大國家之列。

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