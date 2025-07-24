黃金觸5週高點慘遭摜殺！「這貴金屬」漲瘋登14年新高

週三（23日）黃金價格下跌。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有報導稱美國和歐盟愈來愈接近達成15%關稅協議，抑制黃金避險需求，週三（23日）黃金價格下跌，白銀則觸及2011年9月以來最高。

紐約黃金期貨下滑1.3%，報每盎司3397.60美元；現貨金下跌1.1%，至每盎司3394.64美元，當天早些時候觸及自6月16日以來的最高點。。

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道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「我們看到與日本的貿易協議，並開始期待與歐盟也會有貿易協議。最終，歐盟不會有巨大的報復性關稅，這支撐了風險胃納，股市表現很好。」

週三兩名外交官員表示，歐盟和美國正朝貿易協議推進，許多歐盟貨物可能被美國課徵15%進口關稅，而22日美國總統川普宣布與日本達成貿易協議，汽車關稅降到15%。

另一方面，市場並不期待聯準會（Fed）7月降息，但是Fed獨立性正面臨愈來愈多政治領域的威脅。

其他貴金屬部分，現貨白銀下跌0.1%，報每盎司39.24美元，稍早曾漲到接近14年高點。德國黃金精煉商賀利氏（Heraeus）交易員祖菲（Alexander Zumpfe）說：「白銀最近的上漲，是靠幾個因素帶動的，包過強勁的工業需求、持續的供給缺口、投資人保持興趣等。」

他說：「突破40美元的決定性動力，可能來自金價的進一步突破、美元再度疲軟、或是供應緊張加劇的跡象，尤其是如果亞洲主要市場的實體溢價再次上升。」

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