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與日本達成協議後 川普預言：歐盟是下一個

2025/07/23 21:53

與日本達成協議後，川普將眼光轉向歐盟。（路透資料照）與日本達成協議後，川普將眼光轉向歐盟。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，在與日本達成貿易協議後，美國總統川普現在將他的眼光轉向歐盟。22日晚間他說，「我們明天將迎來歐洲，而後天有一些其他國家接踵而至」，他沒有透露具體細節。

一名歐盟執委會發言人表示，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）23日將與美國商務部長盧特尼克會談，該發言人說，「歐盟的首要焦點是與美國達成一個談判結果，密集的技術與政治層面接觸正在進行」。

歐盟與美國談判代表在8月1日前達成協議的壓力加劇，屆時美國將對歐盟進口產品課徵30%關稅，而布魯塞爾可能隨即展開反制措施。

然而美日協議似乎讓相關專家感染正面情緒，德意志銀行研究策略師與經濟學家23日報告說，「與日本的協議大幅提高歐盟或許也能夠達成貿易協議的希望」。

花旗經濟學家Katsuhiko Aiba指出，日美協議中較佳的細節可能影響美歐之間的協議，「值得注意的是，對於一個汽車出口大國而言，汽車關稅下調且沒有出口限制，可能影響美國與歐盟、韓國的談判」。

根據路透報導，美日協議中的對等關稅為15%，汽車關稅也將從目前的25%降至15%。

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