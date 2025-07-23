專案金檢有3項缺失 中信證券今遭金管會開罰

金管會專案金檢有3項缺失，中信證券今遭開罰。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布，中國信託綜合證券違反證券管理法令處分案。金管會表示，本會檢查局於2024年12月9日至13日、及2024年12月17日至23日，分別對受處分人中信證券「文心分公司」及「忠孝分公司」進行專案檢查，發現有未揭露收取通路服務費用之年化率、未詳實填載，向客戶收取之海外債券手續費率及有營業員外出收取客戶申購委託書等，未確實執行內部控制制度。因此，金管會依證券交易法第178條之1第1項第4款規定，核處受中信證券新臺幣30萬元罰鍰。

金管會今天公告這份裁處書，受處分人（中信證券）有下列共三項缺失情事：第一是2024年間辦理受託買賣境外結構型商品，未揭露自交易相對人收取通路服務費用之年化率，已違反證券商受託買賣外國有價證券管理規則第28條第2項規定。

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第二是2022年及2023年間，辦理受託買賣外國有價證券，向客戶收取之海外債券手續費率，於提供客戶之買賣報告書及對帳單上所揭露資訊有誤，未詳實填載，已違反中華民國證券商業同業公會證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第19條第2項規定。

第三是2024年間，以受託買賣方式辦理客戶委託購買境外結構型商品，有營業員外出收取客戶申購委託書之情事，核已違反證券商受託買賣外國有價證券管理規則第13條第1項規定。

對此，金管會表示，上述缺失顯示受處分人未落實執行內部控制制度，已違反證券商管理規則第2條第2項規定，依證券交易法核處30萬元。

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