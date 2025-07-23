越南慘遭非洲豬瘟攻陷 全國逾8成省分淪為疫區

今年越南全國34個省市中的28個省份共發現514起非洲豬瘟疫情，超過82%省分成為疫區。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非洲豬瘟疫情正在越南蔓延，威脅到這個東南亞國家的糧食供應。越南政府在聲明中表示，今年越南全國34個省市中的28個省份共發現514起疫情（超過82%省分成為疫區），並補充說，當局已撲殺3萬多頭受感染的生豬。

政府表示，非洲豬瘟風險呈上升趨勢，對養豬業、食品供應和環境造成負面影響。

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非洲豬瘟多年來擾亂全球豬肉市場。在2018-19年最嚴重的疫情中，全球最大生豬生產國中國約有一半的家豬死亡，造成的損失估計超過1000億美元。

越南最近爆發的疫情促使總理範明政本周向各省和政府機構發出緊急指令，部署遏制疫情的措施。

越南於2023年批准在國內商業使用首批國產非洲豬瘟疫苗，但官員表示，豬的接種率仍然很低。廣義省一名動物衛生官員表示：「我們省只有約30%的豬接種了疫苗」，過去幾週，該省已通報感染病例。

另一位省級官員表示：「目前尚不清楚為什麼疫苗接種率這麼低，這可能是疫苗供應、效率或成本的問題。」

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