全球經濟勉強支撐15％關稅 分析師：日美協議讓世界避開最慘狀況

美日貿易協議是川普迄今達成的最重大協議。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，與日本達成的協議，是美國總統川普迄今完成的一連串協議中意義最為重大的。經濟學家指出，美日貿易協議可作為目前與華府談判的許多其他協議的基準，而全球經濟可以勉強支撐15%的關稅水準，換言之，美日貿易協議讓全球經濟避開最嚴峻的狀況。

根據該協議，美國將日本汽車進口關稅從之前的27.5%降至15%。原訂8月1日生效的其他日本商品關稅也從25%降至15%。

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一些經濟學家認為，儘管15%仍是非常高的稅率，然而該水準是可控的，而且相較於不確定性引發的波動，損害相對較小，因為不確定性使企業幾乎不可能制定投資計畫。

傑富瑞（Jefferies）分析師庫馬爾（Mohit Kumar）說，「2024年美國平均關稅約為2.5%，而目前，平均關稅約17%」，他意指自4月2日「解放日」以來的關稅上漲。他指出，「我們的基本預測是，當塵埃落定，美國平均關稅約為15%；雖然從宏觀角度看這是負面的，但全球經濟可以承受15%左右的關稅」。

在汽車類股的帶動下日經指數23日跳漲3.5%，歐股也走高。

三菱日聯（MUFG）駐倫敦研究主管哈彭尼（Derek Halpenny）表示，「似乎主要經濟體的基準關稅是10%至15%，而較小經濟體可能略高一些」。

德意志銀行分析師雷德（Jim Reid）說，「正面的貿易消息確實有助於緩和投資人對8月1日起關稅迅速回升的恐懼；當然，一些大型經濟體的高關稅威脅，包括歐盟的30%、加拿大35%、巴西50%仍存在，但經驗顯示，或許要到期限前幾小時才會知道結果」。

由27個成員國組成的歐盟是下一個關注焦點，川普已表示8月1日起將對歐盟課徵30%關稅，引發歐盟的反制威脅。如此程度的關稅將導致歐盟經濟疲軟，摧毀大西洋兩岸整體貿易。

中國也面臨巨大壓力，若未能在美中談判期限前達成協議，美國對中國課徵的關稅可能很快反彈回145%，而中國對美國課徵的關稅可能恢復至125%。

荷蘭國際集團（ING）指出，美日協議將對其他主要亞洲出口國帶來更大壓力，迫使他們確保更好的協議，「我們已看到美國與菲律賓、印尼達成協議，8月1日前應該有更多亞洲出口國達成協議」。

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