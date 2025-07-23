晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球經濟勉強支撐15％關稅 分析師：日美協議讓世界避開最慘狀況

2025/07/23 21:31

美日貿易協議是川普迄今達成的最重大協議。（路透資料照）美日貿易協議是川普迄今達成的最重大協議。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，與日本達成的協議，是美國總統川普迄今完成的一連串協議中意義最為重大的。經濟學家指出，美日貿易協議可作為目前與華府談判的許多其他協議的基準，而全球經濟可以勉強支撐15%的關稅水準，換言之，美日貿易協議讓全球經濟避開最嚴峻的狀況。

根據該協議，美國將日本汽車進口關稅從之前的27.5%降至15%。原訂8月1日生效的其他日本商品關稅也從25%降至15%。

一些經濟學家認為，儘管15%仍是非常高的稅率，然而該水準是可控的，而且相較於不確定性引發的波動，損害相對較小，因為不確定性使企業幾乎不可能制定投資計畫。

傑富瑞（Jefferies）分析師庫馬爾（Mohit Kumar）說，「2024年美國平均關稅約為2.5%，而目前，平均關稅約17%」，他意指自4月2日「解放日」以來的關稅上漲。他指出，「我們的基本預測是，當塵埃落定，美國平均關稅約為15%；雖然從宏觀角度看這是負面的，但全球經濟可以承受15%左右的關稅」。

在汽車類股的帶動下日經指數23日跳漲3.5%，歐股也走高。

三菱日聯（MUFG）駐倫敦研究主管哈彭尼（Derek Halpenny）表示，「似乎主要經濟體的基準關稅是10%至15%，而較小經濟體可能略高一些」。

德意志銀行分析師雷德（Jim Reid）說，「正面的貿易消息確實有助於緩和投資人對8月1日起關稅迅速回升的恐懼；當然，一些大型經濟體的高關稅威脅，包括歐盟的30%、加拿大35%、巴西50%仍存在，但經驗顯示，或許要到期限前幾小時才會知道結果」。

由27個成員國組成的歐盟是下一個關注焦點，川普已表示8月1日起將對歐盟課徵30%關稅，引發歐盟的反制威脅。如此程度的關稅將導致歐盟經濟疲軟，摧毀大西洋兩岸整體貿易。

中國也面臨巨大壓力，若未能在美中談判期限前達成協議，美國對中國課徵的關稅可能很快反彈回145%，而中國對美國課徵的關稅可能恢復至125%。

荷蘭國際集團（ING）指出，美日協議將對其他主要亞洲出口國帶來更大壓力，迫使他們確保更好的協議，「我們已看到美國與菲律賓、印尼達成協議，8月1日前應該有更多亞洲出口國達成協議」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財