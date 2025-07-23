美媒讚台積電市值破兆意義重大 揭5公司最接近「兆美元俱樂部」

日前台積電市值站上1兆美元大關。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名商業雜誌《FastCompany》指出，台積電（TSMC）上週衝破投資人眼中的重要心理關卡，市值站上1兆美元大關，這讓台積電成為繼2007年中國石油天然氣股份（PetroChina）短暫登頂後，首家突破兆美元市值的亞洲企業，而報導也點出接下來有望晉升1兆美元市值的5家公司。

《FastCompany》指出，TSMC生產全球最先進的半導體晶片，是驅動高階人工智慧運算不可或缺的核心元件，客戶涵蓋NVIDIA與Apple等科技巨頭，截稿時，台積電市值約1.2兆美元。

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誰已在「兆美元俱樂部」？根據 CompaniesMarketCap.com統計，目前全球僅11間企業市值逾1兆美元，包括輝達4.1兆美元、微軟3.7兆美元、蘋果3.1兆美元、亞馬遜2.4兆美元、Alphabet／Google2.3兆美元、Meta Platforms1.7兆美元、沙特阿美1.6兆美元、博通（Broadcom）1.3兆美元、台積電1.2兆美元、特斯拉1兆美元、波克夏海瑟威1兆美元。

下一個「市值破兆美元」候選人是誰？報導指出，市場漲跌難料，但若單純以現階段市值推算，距離1兆美元門檻最近的5家大型企業為摩根大通（JPMorgan Chase）8000億美元，股價再漲約25%即可破兆；沃爾瑪（Walmart）7630億美元，股價還需上漲約31%；Visa 6850億美元，股價約需跳升46%；禮來（Eli Lilly）6840億美元，同樣需漲約46%；甲骨文（Oracle）6840億美元，亦需漲約46%。

其他如Netflix（5240億美元）、SAP（3580億美元）、Palantir（3580億美元）等科技公司，若要晉升兆美元俱樂部，股價則須翻倍甚至數倍。

為何台積電破兆意義重大？報導指出，即便全球頂尖企業市值水漲船高，躋身兆元俱樂部仍屬罕見。台積電的加入，不僅補強亞洲企業在頂級市值榜上的存在感，也凸顯AI時代對先進製程晶片的爆炸性需求。接下來，市場將持續關注摩根大通、沃爾瑪等重量級企業能否跟進，為兆美元俱樂部再添新血。

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