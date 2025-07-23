晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美媒讚台積電市值破兆意義重大 揭5公司最接近「兆美元俱樂部」

2025/07/23 20:25

日前台積電市值站上1兆美元大關。（示意圖，彭博）日前台積電市值站上1兆美元大關。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名商業雜誌《FastCompany》指出，台積電（TSMC）上週衝破投資人眼中的重要心理關卡，市值站上1兆美元大關，這讓台積電成為繼2007年中國石油天然氣股份（PetroChina）短暫登頂後，首家突破兆美元市值的亞洲企業，而報導也點出接下來有望晉升1兆美元市值的5家公司。

《FastCompany》指出，TSMC生產全球最先進的半導體晶片，是驅動高階人工智慧運算不可或缺的核心元件，客戶涵蓋NVIDIA與Apple等科技巨頭，截稿時，台積電市值約1.2兆美元。

誰已在「兆美元俱樂部」？根據 CompaniesMarketCap.com統計，目前全球僅11間企業市值逾1兆美元，包括輝達4.1兆美元、微軟3.7兆美元、蘋果3.1兆美元、亞馬遜2.4兆美元、Alphabet／Google2.3兆美元、Meta Platforms1.7兆美元、沙特阿美1.6兆美元、博通（Broadcom）1.3兆美元、台積電1.2兆美元、特斯拉1兆美元、波克夏海瑟威1兆美元。

下一個「市值破兆美元」候選人是誰？報導指出，市場漲跌難料，但若單純以現階段市值推算，距離1兆美元門檻最近的5家大型企業為摩根大通（JPMorgan Chase）8000億美元，股價再漲約25%即可破兆；沃爾瑪（Walmart）7630億美元，股價還需上漲約31%；Visa 6850億美元，股價約需跳升46%；禮來（Eli Lilly）6840億美元，同樣需漲約46%；甲骨文（Oracle）6840億美元，亦需漲約46%。

其他如Netflix（5240億美元）、SAP（3580億美元）、Palantir（3580億美元）等科技公司，若要晉升兆美元俱樂部，股價則須翻倍甚至數倍。

為何台積電破兆意義重大？報導指出，即便全球頂尖企業市值水漲船高，躋身兆元俱樂部仍屬罕見。台積電的加入，不僅補強亞洲企業在頂級市值榜上的存在感，也凸顯AI時代對先進製程晶片的爆炸性需求。接下來，市場將持續關注摩根大通、沃爾瑪等重量級企業能否跟進，為兆美元俱樂部再添新血。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財