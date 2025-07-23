廢棄30年日本酒店鬼城毛骨悚然 年輕探險家走入禁區

廢棄的酒店從外面看，雜草叢生，腐朽不堪，但裡面的一些房間卻完好無損，就像幾十年來沒人碰過一樣。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位年輕城市探險家偶然發現日本一座令人膽顫心驚的荒廢酒店城市，該地方已被廢棄，且無人問津長達30多年。28歲的盧克·布拉德伯恩（Luke Bradburn）發現被遺忘的度假勝地：鬼怒川溫泉。這裡曾是個以天然溫泉聞名的繁華度假小鎮。

布拉德伯恩於2024年初前往日本，記錄這塊禁區情況。在尋找附近的其他地點時，他偶然發現一個廢棄的酒店區。這裡曾經是一條繁華的主街，如今卻變成了一座鬼城，數十座巨大的飯店建築沿著懸崖上的河流逐漸崩塌。

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盧克花了6個小時穿越野生植被、搖搖欲墜的樓梯和危險的懸崖，調查了大約20座巨大建築中的幾座。

盧克說：「感覺就像走進了一座鬼城。街上停滿了廢棄的汽車，雖然你可以開車穿過這片區域，但周圍的每棟建築都已經腐爛了。當我們走進去時，對比是如此強烈」；「從外面看，這裡雜草叢生，腐朽不堪，但裡面的一些房間卻完好無損，就像幾十年來沒人碰過一樣。」

走進酒店室內，可看到一些器具仍處於時間靜止狀態，桌子上擺滿了電子遊戲、毛絨玩具，甚至還有飲料。

28歲的盧克·布拉德伯恩（Luke Bradburn）發現被遺忘的度假勝地：鬼怒川溫泉。（取自網路）

1990年代初，日本金融危機爆發，鬼怒川溫泉開始衰落，遊客數量銳減，眾多飯店永久關門歇業。日本嚴格的物權法導致許多建築物未能妥善保護，有些業主過世後沒有留下任何繼承人，或失踪，導致法律僵局，無法拆除。

盧克表示，日本的情況非常不同。犯罪率很低，廢棄建築不會那麼快被洗劫或摧毀。在某些情況下，拆除需要業主的許可，如果業主去世，則法律規定30年內不得拆除。

他估計鬼怒川溫泉沿岸大約有20家廢棄的飯店。盧克透過連接的通道，設法找到了其中的5、6家。他評論道：「每走一步都感覺像是走進了一個時間膠囊。你能感受到這裡生命在巔峰時期是什麼樣子，然後就戛然而止了。這感覺既怪誕、悲傷，又令人著迷。」

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