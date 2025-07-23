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電纜地下化是萬靈丹？台電員工：地層下陷地區更難修 若淹水更棘手

2025/07/23 14:01

台電董事長曾文生、台電公司領班陳怡霖、主持人王時齊。（取自電視節目）台電董事長曾文生、台電公司領班陳怡霖、主持人王時齊。（取自電視節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電嘉義區處領班陳怡霖與台電董事長曾文生接受網路節目專訪，提到此次颱風搶修重創嘉義地區，外界認為應效法屏鵝公路電纜地下化，可減少災損，但台電第一線員工也解釋，地層下陷之處真的不適合。

曾文生指出，台電搶修很少超過1星期，但這次罕見的路徑，讓整體時間逼近快2個星期，但第一階段台電就完成99%，第二階段剩下的1%最困難，且兩階段耗時可能相近。

陳怡霖則回顧此次搶修，他所服務過的村里停電，包括他等3人在內加上村長也來幫忙，一路搶修到晚間十點，他透露，村長向村民溝通，送電結果若有電就是神明保佑，若還是沒電，讓台電人員先回去休息。陳怡霖回憶，聽到這句話，我就落淚，覺得自己開車離開村民感謝歡送，好像英雄。

而這次搶修民眾都看到台電這麼晚了，還在繼續修，罵聲不多、幾乎沒有，甚至帶很多食物探班，陳怡霖說，感受民眾送暖。

提到嘉義區處發生憾事，陳怡霖指出，「講到這個心很痛」，搶修殉職、遺愛人間的台電員工李元瀚離開訓練所後，實習階段就是他帶出來的子弟，李元瀚陽光正向、外語能力佳，且陳怡霖更在他的介紹下，與妻子交往、結婚，正是兩人的媒人。

被問到嘉義地區電纜是否地下化，陳怡霖也解釋，地下化是一個很好的構思，但要看地形問題；嘉義沿海地區有地層下陷問題，他曾經搶修的手孔蓋（人孔蓋），距離路面的標準應是1.5公尺，但下陷嚴重，變成2公尺多，因而扯斷線路，他說，地層下陷的地方真的不適合（地下化），還是需要架空線路。

曾文生指出，面對能源問題，大家常常想要一招解決，但除了有地層下陷問題外，若碰到強降雨，西部沿海很常淹水難退，搶修就需要等抽水抽完才能修；先前屏鵝公路完成地下化，主因是屬於礁岩的地形，而嘉義沿海的地形與屏鵝公路的條件不同。

但曾文生也說明，台電的線路主幹線大部分會擺在省公路上面，處理方式就是大的幹道上面會優先考慮地下化，讓在上游斷掉的機率下降，會分區域進行地下化工作。

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