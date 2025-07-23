補齊花東觀光充電缺口 星舟快充攜手台鐵打造東部鐵路電車充電網

星舟快充攜手台鐵於宜花東車站啟用9座充電站，解決花東旅遊里程焦慮。圖為北部進入花東的關鍵補電站點台鐵東澳站，設有六槍360kW快充樁。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股泓德能源（6873）旗下星舟快充持續推進全台電動車充電生活圈，今（23）日宣布與臺鐵合作設置的「東部鐵路充電網」正式啟用，強化花東地區長途與觀光路線的補電便利性，星舟快充自2021年成立以來，陸續與城市車旅、全家、全聯等全國連鎖品牌展開合作，預計2026年再啟用15座高功率專用站，邁向2027年全台佈建1000站的目標。

因建置成本高、當地使用量有限，花東地區快充站點布建明顯少於西部，形成充電缺口。此次星舟快充成為首家與臺鐵於東部地區合作設站的充電營運商，共同打造「東部鐵路充電網」，在永樂、東澳、壽豐、林榮新光、三民、東里、富里、關山、瑞源等9座宜花東車站設置充電站點，提供7kW、180kW至最高360kW的全功率規格並支援CCS1、CCS2雙槍標準，滿足多元行車場景的充電需求，其中，作為北部進入花東的重要補電節點，「台鐵東澳站」更設有6槍360kW快充樁，適逢暑期旅遊旺季，可有效緩解花東路線的電車里程焦慮。

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泓德能源表示，截至2025年上半年，星舟快充於全台已累計321座充電站啟用及建置中，充電網絡穩步擴大，下一階段將聚焦高功率快充站的拓點規劃，預計2026年上半年將於北中南各地再啟用15座、單站容量逾1MW的高功率專用充電站。

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