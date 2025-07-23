晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市冷？7筆縣地全流標 透天厝415萬沒人買

2025/07/23 13:00

縣府再度標售台中市清水區銀聯段717地號土地。（縣府提供）縣府再度標售台中市清水區銀聯段717地號土地。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕市中心透天厝單坪只要25萬元，卻沒人買！彰化縣政府今年5月標售7筆縣有住宅區土地，其中一筆位於縣府與彰基商圈博愛街巷弄內、屋齡超過50年的透天厝，底價僅415萬元，土地約16.6坪，換算單坪25萬元，比許多新建大樓都還便宜，卻仍乏人問津，最終流標。

縣府再度標售台中市清水區銀聯段743、743-1與743-2地號土地。（縣府提供）縣府再度標售台中市清水區銀聯段743、743-1與743-2地號土地。（縣府提供）

縣府財政處指出，雖然地段精華、生活機能佳，但該處僅能機車通行、對外出路狹窄，加上屋齡老舊，買方評估出入便利性與整修成本後卻步；另一方面，今年來房市買氣轉趨保守，投資客普遍觀望，等著看是否會再降價，導致無人投標。

彰化縣府再度標售台中市清水區槺榔段93-1與94地號土地。（縣府提供）彰化縣府再度標售台中市清水區槺榔段93-1與94地號土地。（縣府提供）

其實，這間透天厝只是縮影。今年5月縣府釋出的7筆土地，橫跨台中市清水區、彰化市與埔心鄉，從7坪小地到450多坪的大筆建地，底價落在147萬至1億1898萬元不等，結果全數流標。

彰化市博愛街巷內一間高屋齡的透天厝，土地55坪、底價約415萬元，換算單坪25萬元，仍賣不掉。（縣府提供）彰化市博愛街巷內一間高屋齡的透天厝，土地55坪、底價約415萬元，換算單坪25萬元，仍賣不掉。（縣府提供）

其中最大筆的是台中市清水區槺榔段住宅區用地，面積達1494平方公尺（約452坪），底價破億，但因土地呈長條狀、僅單邊臨路，不利規劃使用，也沒吸引買家。而位於銀聯段、三筆毗連的雙面臨路建地，約250坪、底價5166萬多元，雖然每坪價格約20萬元，但因部分土地為分別共有，可能需處理持分問題，也讓民眾觀望。

縣府再次標售彰化市南郭段南新小段454-4與454-7地號土地。（縣府提供）縣府再次標售彰化市南郭段南新小段454-4與454-7地號土地。（縣府提供）

財政處表示，這些土地皆為縣有非公用房地，為活化閒置資產、增加縣庫收入，將於8月26日上午11點舉辦第2次標售，標地物與底價都與上次相同，不再調整。

縣府標售彰化市中山段2筆建地及地上物，位於巷弄間。（縣府提供）縣府標售彰化市中山段2筆建地及地上物，位於巷弄間。（縣府提供）

財政處強調，底價皆由專業估價師依據附近成交的市價行情鑑定，再經彰化縣縣有財產審議委員會核定。去年至今價格已調整過，這次標售正是保值投資的進場機會，呼籲有興趣的民眾及投資人踴躍投標。

彰化縣埔心鄉義民段小筆建地釋出，面積約23坪、底價147萬元，首輪未標出，8月第二次標售。（縣府提供）彰化縣埔心鄉義民段小筆建地釋出，面積約23坪、底價147萬元，首輪未標出，8月第二次標售。（縣府提供）

彰化縣政府今年標售7筆縣有非公用房地，地點橫跨台中清水、彰化市與埔心鄉，底價從147萬到破億不等，但5月首輪全數流標，預計8月26日再標售一次。（縣府提供）彰化縣政府今年標售7筆縣有非公用房地，地點橫跨台中清水、彰化市與埔心鄉，底價從147萬到破億不等，但5月首輪全數流標，預計8月26日再標售一次。（縣府提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財