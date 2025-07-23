房市冷？7筆縣地全流標 透天厝415萬沒人買

縣府再度標售台中市清水區銀聯段717地號土地。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕市中心透天厝單坪只要25萬元，卻沒人買！彰化縣政府今年5月標售7筆縣有住宅區土地，其中一筆位於縣府與彰基商圈博愛街巷弄內、屋齡超過50年的透天厝，底價僅415萬元，土地約16.6坪，換算單坪25萬元，比許多新建大樓都還便宜，卻仍乏人問津，最終流標。

縣府再度標售台中市清水區銀聯段743、743-1與743-2地號土地。（縣府提供）

縣府財政處指出，雖然地段精華、生活機能佳，但該處僅能機車通行、對外出路狹窄，加上屋齡老舊，買方評估出入便利性與整修成本後卻步；另一方面，今年來房市買氣轉趨保守，投資客普遍觀望，等著看是否會再降價，導致無人投標。

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彰化縣府再度標售台中市清水區槺榔段93-1與94地號土地。（縣府提供）

其實，這間透天厝只是縮影。今年5月縣府釋出的7筆土地，橫跨台中市清水區、彰化市與埔心鄉，從7坪小地到450多坪的大筆建地，底價落在147萬至1億1898萬元不等，結果全數流標。

彰化市博愛街巷內一間高屋齡的透天厝，土地55坪、底價約415萬元，換算單坪25萬元，仍賣不掉。（縣府提供）

其中最大筆的是台中市清水區槺榔段住宅區用地，面積達1494平方公尺（約452坪），底價破億，但因土地呈長條狀、僅單邊臨路，不利規劃使用，也沒吸引買家。而位於銀聯段、三筆毗連的雙面臨路建地，約250坪、底價5166萬多元，雖然每坪價格約20萬元，但因部分土地為分別共有，可能需處理持分問題，也讓民眾觀望。

縣府再次標售彰化市南郭段南新小段454-4與454-7地號土地。（縣府提供）

財政處表示，這些土地皆為縣有非公用房地，為活化閒置資產、增加縣庫收入，將於8月26日上午11點舉辦第2次標售，標地物與底價都與上次相同，不再調整。

縣府標售彰化市中山段2筆建地及地上物，位於巷弄間。（縣府提供）

財政處強調，底價皆由專業估價師依據附近成交的市價行情鑑定，再經彰化縣縣有財產審議委員會核定。去年至今價格已調整過，這次標售正是保值投資的進場機會，呼籲有興趣的民眾及投資人踴躍投標。

彰化縣埔心鄉義民段小筆建地釋出，面積約23坪、底價147萬元，首輪未標出，8月第二次標售。（縣府提供）

彰化縣政府今年標售7筆縣有非公用房地，地點橫跨台中清水、彰化市與埔心鄉，底價從147萬到破億不等，但5月首輪全數流標，預計8月26日再標售一次。（縣府提供）

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